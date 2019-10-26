رضوى الشربيني تنصح فتاة بإجراء اختبار "البنت الصاروخ" لخطيبها

وصفت الإعلامية رضوى الشربيني، فترة الخطوبة بـ"فترة الاختبار للخاطب"، قائلة، "الفترة اللي هشوفه فيها مبصبصاتي ولا مش مبصبصاتي".

وأضافت، خلال تقديمها برنامج "هي وبس" عبر فضائية "cbc سفرة"، مساء الجمعة، ناصحة فتاة سألتها عن الطريقة المثلى لاستغلال فترة الخطوبة في اختيار الشخص الصح، "في أول اختبار تعمليه لما يكون فيه بنت صاروخ أرض جو معدية من قدامك قولي له بص حلوة إزاي زي القمر وتقومي باصة على وشه وتشوفيه نظرته فين وبيبص لها ازاي؟".

واعتبرت رضوى الشربيني أنه من الممكن أن يرد عليها الشاب قائلا، "هي جميلة بس انتي أحلى منها"، مؤكدة أن ذلك يدل على ذكاء الشاب.

وتابعت: "حاولي تكلميه في مواضيع مبيحبهاش، كلميه عن والدته أمام خطيبها باستمرار وشوفي رد فعله وتابعي مدى تعلقه بوالدته".