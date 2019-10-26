أخصائى تغذية: الأطعمة المجففة تسبب السرطان

أكد الدكتور أحمد محمد سليمان، أخصائي التغذية العلاجية، أن الأطعمة المجمدة والمحفوظة والمجففة، ضارة جدا بجسم الإنسان، حيث إنها تحتوي على نسبة عالية جدا من المواد الحافظة المضرة جدا، والتي تتسبب في الكثير من الأمراض مثل انسداد الشرايين والتعرض لمخاطر السرطان.

وأضاف سليمان، خلال مدخلة هاتفية لإذاعة "البرنامج العام"، أن المواد الحافظة التي تستخدم لتخزين بعض الأطعمة مثل مادة "النايتروزامين" وهي مادة توضع على بعض الأطعمة مثل الحليب المجفف واللحوم وتعد من المواد شديدة الخطورة على الغدة الدرقية والبنكرياس كما أنها تسبب الكثير من أمراض الدماغ.

ونصح سليمان الأسر المصرية، بضرورة الاعتماد على الأطعمة الطازجة كالخضروات والفاكهة حتى يستفيد الجسم من الفيتامينات الموجودة، وتناول الحبوب الكاملة مثل قمح البليلة والشوفان والأرز البسمتي والبني.