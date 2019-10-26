فيديو.. "شقة" بدرية طلبة تغرق في بحر الأمطار

"شقتي غرقت، بس برده بعشق الشتا"، هكذا علقت الفنانة بدرية طلبة، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، على غرق منزلها بعد تسرب الأمطار إليه، والتي تسببت في أضرار جسيمة للآثاث.

ونشرت بدرية مقطع فيديو مصور من داخل منزلها والمياة تملأ جميع جوانبه، وبخاصةٍ السجاد وقطع الآثاث، بسبب الأمطار الغزيرة التي أغرقت شوارع القاهرة وبعض المحافظات، خلال الأيام الماضية.

تفاعل عدد كبير من المتابعين مع مقطع الفيديو، وحصد على مايقرب من 53 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات التي كان من أبرزها، "ماسكه نفسك وبتصوري معيطيش، ياقلبك لو مكانك الطم واصوت واحتمال ارمي نفسي من البلكونة، والله يا بداره أجي اعملهالك مخصوص".

تشارك الفنانة بدرية طلبة في مسرحية "ريا وسكينة " بطولة انتصار، حمدي الوزير، ومن إخراج حسام الدين صلاح، التي تعرض على مسرح "تياترو النيل" بالإسكندرية.