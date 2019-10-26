وصفة ساخنة للشتاء.. طريقة عمل أم علي بالكرواسون والمكسرات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

حضري أم علي بالكرواسون والمكسرات على طريقة موقع "كوكباد"المتخصص في الطعام.

المكونات:

- 8 قطع كرواسون مقطعة أجزاء صغيرة.

- 3 ملاعق كبيرة زبيب.

- 3 ملاعق كبيرة من جوز الهند المجفف.

- 3 ملاعق كبيرة طعام من اللوز المحمص.

- 3 ملاعق كبيرة فستق.

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- علبة حليب مكثف محلى.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- 4 أكواب الماء عبوة كريمة.

طريقة التحضير:

- خفق الخطوات: امزجي الكرواسون المقطع مع الزبيب والمكسرات.

- ضعي الحليب المكثف المحلى مع الفانيليا والماء داخل قدرٍ كبير، واتركي المكونات تغلى ثم ارفعيها عن النار.

- اسكبي المزيج السابق مباشرةً فوق مزيج الكرواسون والمكسرات، وضعيه جانبًا لمدة 5 دقائق أو إلى أن تمتص قطع الكرواسون أكبر كمية ممكنة من السائل. ضعي الكريمة بعد خفقها داخل كيس تزيين الحلويات، ثم ضعيها فوق المزيج المحضر.

- ضعي المزيج في فرنٍ محمَّى على حرارة 200 درجة مئوية مع استعمال الشواية، ودعيه لمدة 5 دقائق أو حتى يصبح الوجه ذهبيًّا وقدميه مباشرة.