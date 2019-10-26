وصفة ساخنة للشتاء.. طريقة عمل أم علي بالكرواسون والمكسرات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
حضري أم علي بالكرواسون والمكسرات على طريقة موقع "كوكباد"المتخصص في الطعام.
المكونات:
- 8 قطع كرواسون مقطعة أجزاء صغيرة.
- 3 ملاعق كبيرة زبيب.
- 3 ملاعق كبيرة من جوز الهند المجفف.
- 3 ملاعق كبيرة طعام من اللوز المحمص.
- 3 ملاعق كبيرة فستق.
- علبة حليب مكثف محلى.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 4 أكواب الماء عبوة كريمة.
طريقة التحضير:
- خفق الخطوات: امزجي الكرواسون المقطع مع الزبيب والمكسرات.
- ضعي الحليب المكثف المحلى مع الفانيليا والماء داخل قدرٍ كبير، واتركي المكونات تغلى ثم ارفعيها عن النار.
- اسكبي المزيج السابق مباشرةً فوق مزيج الكرواسون والمكسرات، وضعيه جانبًا لمدة 5 دقائق أو إلى أن تمتص قطع الكرواسون أكبر كمية ممكنة من السائل. ضعي الكريمة بعد خفقها داخل كيس تزيين الحلويات، ثم ضعيها فوق المزيج المحضر.
- ضعي المزيج في فرنٍ محمَّى على حرارة 200 درجة مئوية مع استعمال الشواية، ودعيه لمدة 5 دقائق أو حتى يصبح الوجه ذهبيًّا وقدميه مباشرة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.