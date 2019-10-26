حيلة ذكية للحفاظ على الأفوكادو طازجاً عاماً كاملاً

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

كشفت أسترالية أن تجميد شرائح الأفوكادو مع قشرتها يبقي الثمار طازجة فترة طويلة قد تصل إلى عام كامل.

ونشرت المرأة على صفحتها على فيس بوك، صور شرائح أفوكادو طازجة احتفظت بها في المجمدة مدة طويلة، وعلقت على الصور قائلة: "هذه حيلة بسيطة اعتدت أن أطبقها على ثمار الأفوكادو"، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

وقالت المرأة التي لم يُذكر اسمها، إنها بحثت كثيراً عن ثمار الأفوكادو المجمدة في السوق ولم تعثر عليها، فقررت تجميدها بنفسها، وحصلت على نتيجة مذهلة.

وتشطر المرأة ثمار الأفوكادو وتقطعها أجزاءً دون إزالة القشرة عنها، ثم تلفها بورق التجميد. وبعد يوم من التجميد تزيل الورق عن الشرائح وتضعها في أكياس لخزنها ثانية في المجمدة، حسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.