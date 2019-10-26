إعصار “كيار” .. “شاهد” ماذا تقول الأرصاد في سلطنة عمان عن تطورات الساعات القادمة

تطورت الحالة المدارية “كيار” إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى صباح السبت حيث وصلت السرعة حول المركز 70 عقدة قابلة للتعمق إلى الدرجة الثانية خلال 24 ساعة المقبلة.

وبحسب الأرصاد العمانية فإن آخر صور الأقمار الإصطناعية توضح بروز عين الإعصار كيار (إعصار من الدرجة الأولى) وتقدر المسافة بين عين الإعصار و “راس مدركة” بولاية الدقم بحوالي 1350 كيلو متر.

وذكرت الارصاد العمانية أنه لا توجد تأثيرات مباشرة على سواحل السلطنة خلال 3 أيام القادمة.

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وتم إطلاق اسم “كيار” على الحالة المدارية في بحر العرب بعد تطورها رسمياً إلى مستوى عاصفة مدارية.



وكيار أو Kayrr ، اسم من أصول بورمي الأصل، له عدة معانٍ، ففي اللغة البورمية تعني النمر أو النمرة، أما في القاموس الحضري، فكلمة “كيار” هي مصطلح يستخدمه القراصنة عند التحية أو السلام.