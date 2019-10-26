عسكري كويتي يقيم علاقة جنسية مع امرأة لـ7 سنوات وينجب طفلاً “سفاحاً” .. وهكذا افتضح أمره

أحال رجال مباحث حولي في الكويت عسكرياً في وزارة الداخلية وامرأة من الجنسية الفلبينية وطفلاً، في قضية مواقعة بالرضا وإنجاب من حمل سفاح.

وكشف مصدر أمني، أن الواقعة بدأت عندما ذهبت الوافدة إلى مخفر شرطة النقرة للإبلاغ عن تغيب طفلها البالغ من العمر 7 سنوات، مشيرة إلى أنه خرج من البيت ولم يعد.

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واضاف المصدر: تبين أن الطفل متواجد داخل المخفر، حيث عثر عليه رجال الدوريات أثناء تجوالهم في المنطقة، وبسؤالها عن الأوراق الثبوتية للطفل، ارتبكت، وبالتحقيق معها من قبل رجال المباحث اعترفت بأن والده عسكري يعمل في دوريات حولي، وأن علاقة جسدية بدأت بينهما منذ 7 سنوات ولا تزال مستمرة، وأثمرت العلاقة عن حملها بهذا الطفل.وفقا موقع “القبس” الكويتي

وأشارت المصادر إلى أنه بعد إلقاء القبض على العسكري، أحيل والفلبينية والطفل إلى الأدلة الجنائية، لإجراء الفحوصات اللازمة للتحقق من نسب الطفل، ثم أحيلت القضية إلى النيابة.

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