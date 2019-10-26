قرحة الفراش.. الأعراض وأسباب الإصابة وطرق العلاج

قرحة الفراش أو قرح الفراش، هي إصابات للجلد والنسيج التحتي تنتج عن الضغط المُطوَّل على الجلد، وتتطور قرح الفراش في أغلب الأحيان في الجلد الذي يغطي المناطق العظمية من الجسم، مثل الكعبين والكاحلين وعظم العصعص.

ويكونون الأشخاص المصابون بحالة طبية تقلل من قدرتهم على تغيير وضعياتهم أو يقضون معظم أوقاتهم في السرير أو على كرسي، أكثر عرضةً للإصابة بقرح الفراش، وهذا بحسب موقع "مايو كلينيك" الطبي.

أعراض قرحة الفراش

تغير في لون الجلد.

تورم الجلد.

حدوث إفرازات تشبه الصديد.

تغير حرارة الجلد بين البرودة والدفئ.

تلف الجلد في بعض الأحيان.

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أسباب قرحة الفراش

الضغط

الضغط المستمر على أي جزء من الجسم ما يعيق أو يقلل تدفق الدم إلى الأنسجة، وبالتالي إعاقة الأكسجين إلى الأنسجة أيضًل فيتلف الجلد في النهاية.

الاحتكاك

احتكاك الجلد بالملابس أو الفراش، يجعل الجلد خاصة الِرطب أكثر عرضة للإصابة.

علاج قرحة الفراش

يتضمن علاج قرحة الفراش الحد من الضغط الواقع على الجلد المصاب، ورعاية الجروح، والسيطرة على الألم، واتقاء العدوى، والحفاظ على التغذية الجيدة.

تقليل الضغط

الخطوة الأولى في علاج قرح الفراش هي تقليل الضغط والاحتكاك المسبب لها.

تنظيف الجروح وتضميدها

تعتمد رعاية قرحة الضغط على مدى عمق الجرح، وبشكل عام، تتضمن نظافة الجروح وتضميدها.

الجراحة

قد تحتاج قروح الفراش، التي لا تُشفى وحدها إلى عمليةٍ جراحية، وتعد إحدى طرق العلاج الجراحي هي أخذ قطعةٍ من العضلات، أو الجلد، أو أي نسيج آخر، واستخدامها في تغطية الجرح وتوطيد العظام المصابة.