نصائح تمنع دخول الأتربة للمنزل

مع تقلبات الجو المستمرة، تخشى عدد من السيدات دخول الأتربة للمنزل، من الأبواب أو النوافذ، والتي قد يُسبب تراكمها إصابة أهل المنزل بالحساسية. وإليكِ 6 نصائح تمنع دخول الأتربة للبيت، وفقًا لما ذكره "wikihow": - تنظيف أسلاك النوافذ بشكل دوري ومستمر للتخلص من الأتربة التي تتراكب عليه. Advertisements - لا تهملي تركيب الأطر الاسفنجية، القوية على حواف النوافذ، لمنع الأتربة. - تركيب الستائر الخفيفة، خلف النوافذ. - استخدامي "رذاذ"، لترطيب المنزل، ورش المياة في أركانه بين الحين والآخر. - تجنبي الدخول لأركان المنزل بالأحذية، لحفاظه من الأتربة. - استخدمي المكنسة الكهربائية، للتخلص من الاتربة التي تتراكم على المفروشات والسجاد، وبين قطع الأثاث.

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