5 زيوت عطرية تعالج التوتر والصداع

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

تُستخلص الزيوت العلاجية من أجزاء النباتات العطرية، وتقوم بتحفيز الحواس ليبادر الجسم بإصلاح بعض المشاكل وعلاج العديد من الاضطرابات الجسمانية والانفعالية على حد سواء. من هذه الاضطرابات القلق والتوتر، وقد أظهرت دراسة أن خليطاً من زيوت: اللافندر أو الخزامى، والبابونج الروماني، وزهر البرتقال بمعدل 6:2:0.5 يمكن أن يخفف القلق، ويزيد النوم، ويساعد على استقرار ضغط الدم لدى المرضى الذين يخضعون لعملية فتح شريان في القلب، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

ويساعد زيت اللافندر على تخفيف الاكتئاب، والصداع، ويزيد الإحساس بصفاء الذهن.

بينما يخفّف زيت الريحان الصداع المرتبط بالتوتر والقلق. ويعزّز زيت خشب الصندل الإحساس بالسلام الداخلي، ويهدئ من القلق.

وتصل الزيوت العطرية الأساسية إلى الجسم بعدة أشكال، منها: نشرها في الجو عبر البخاخ أو معطرات، أو بوضعها في أكياس معطرة داخل خزانة الملابس. او استنشاق الزيت مع البخار، أو عن طريق التدليك الموضعي، أو بإضافة الزيت لماء الاستحمام.