في الأتربة والطقس السيىء.. نصائح لقضاء إجازة سعيدة

تمر مصر بموجة من الطقس السيئ تستمر حتى غدا بحسب الأرصاد الجوية، درجات حرارة منخفضة مع أمطار وصلت إلى حد السيوا في بعض المناطق، ما أدى إلى إعلان بعض المحافظات مثل البحيرة تعليق الدراسة غدا، وبالتالي هناك يوم إجازة إضافي، يمكنك الاستمتاع به في تلك الخطوات، بحسب هالة حماد استشاري الطب النفسي بالمركز الاستشاري البريطاني للأطفال والمراهقين، في تصريحات لـ"هن".

ترتيب المنزل

ترتيب المنزل من الأمور التي يمكن أن تقلل من طول المكوث فيه، وكذلك وضع لمساتك الخاصة عليه، وتعليق صور الأسرة على الحوائطـ، ومحاولة منع الأتربة من الدخو للمنزل بتحصين الأبواب والشبابيك.

تجريب أكلات جديدة

اكسري الملل بطبخ الأطعمة المفضلة لزوجك وأسرتك، وافعلي ذلك بطريقة جديدة، وأساليب صحية.

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الخروجة في البيت

السعادة لاتتعلق بالمبالغ الباهظة، إنما تتعلق بالرضا وفى التقارب بين أفراد الأسرة الواحدة، لذا يجب تجنب إثارة المواقف التي تتسبب في الخلافات بينك وبين زوجك، بالتعامل الهادئ، والحرص على أن يسود مناخ أسري هادئ.

استعادة الذكريات

اسعادة الذكريات تضيف وقت ممتع على اليوم، واسترجاع أجمل اللحظات والذكريات التي جمعتك بزوجك، فهذا ينشط الذاكرة دائما، كما أنه قد يجدد عواطفكما وبالتالي تعود السعادة.