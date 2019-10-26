طريقة عمل الكاكاو اللايت

مع تقلبات الجو، وانخفاض درجات الحرارة ليلًا، يحتاج الجسم للمشروبات الساخنة، والغنية بالسكريات، حضري الكاكاو اللايت، للاستمتاع بالمشروب الساخن اللذيذ، دون كسب المزيد من الوزن. مقادير الكاكاو اللايت كاكاو حليب خالي الدسم سكر دايت نشا Advertisements رشة قرفة فانيليا طريقة تحضير الكاكاو اللايت اخلطي الكاكاو، مع الحليب البارد والنشا، مع التقليب المستمر. ضعي الخليط على النار، واتركيه يغلي، وضيفي له القرفة والفانيليا. ارفعي الخليط من على النار، وحليه بالسكر، وقدميه ساخنًا.

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