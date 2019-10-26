أعلنت الفنانة مي كساب عن إنجابها لطفل من زوجها مطرب المهرجانات "أوكا". وكتبت مي كساب على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله حتي يبلغ الحمد منتهاه، نوح محمد صلاح الشريف‬⁩ وصل بالسلامة، شكرا لكل حد دعالي، ربنا يرزق كل مشتاق". Advertisements ومي كساب متزوجة من مطرب المهرجانت "أوكا" منذ عام 2015 ولديها فريدة وداليدا، ويعرض لها حاليا فيلم "الطيب والشرس واللعوب" في دور العرض وهو أول بطولة مطلقة لها في السينما.

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كانت هذه تفاصيل خبر مي كساب بعد إنجابها لطفلها الثالث "نوح": ربنا يرزق كل مشتاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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