أسباب وأعراض مرض خفقان القلب ومضاعفاته

قد يشعر البعض بوجود خفقان في القلب بين الحين والأخر أو الشعور بـ "اضطراب القلب" أو حدوث دقات متسارعة ولا يعرف أسبابة وبالرغم من أن خَفَقان القلب يمكن أن يكون مقلقًا، الا أنه لا يُشَكِّل ضررًا في العادة.

وتقدم "هًن" في التقرير التالي أسباب وأعراض خفقان القلب ومضاعفاته، نقلًا عن الموقع الطبي "مايو كلينيك".

أعراض خفقان القلب

ضرباته تتسارع

يرفرف بسرعة

ينبض بسرعة كبيرة

يخفق

يتخبط

متى تزور الطبيب

ضيق أو شعور بالألم في منطقة الصدر

إغماء

ضيق النفس الشديد

دوار شديد

أسباب خفقان القلب

استجابات عاطفية قوية، كالتوتر أو القلق أو نوبات الهلع

الاكتئاب

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التمارين العنيفة

المنشطات، مثل الكافيين، والنيكوتين، والكوكايين، والأمفيتامينات، وأدوية البرد والسعال التي تحتوي على السودوإيفيدرين

الحُمّى

التغيُّرات الهرمونية المرتبطة بالحيض، أو الحمل، أو انقطاع الطَّمْث

الهرمون الدرقي مفرط النشاط أو الخامل

عوامل خطر خفقان القلب

تشعرين بالضغط العصبي بشكل كبير

لديكِ اضطراب القلق أو لديك نوبات فزع منتظمة

إذا كنتِ حاملًا

تناول الأدوية التي تحتوي على المنشطات، مثل بعض أدوية البرد أو الربو

لديك فرط نشاط الغدة الدرقية (فَرْط الدرقية)لديك مشاكل أخرى في القلب، مثل عدم انتظام ضربات القلب، عيوب بالقلب، التعرض المسبق لنوبة قلبية أو جراحة سابقة بالقلب

مضاعفات خفقان القلب

الإغماء:

في حالة سرعة نبضات القلب، قد ينخفض ضغط الدم مسبِّبًا حدوث إغماء، قد تكون أكثر عرضةً في حالة إصابتك بمشكلة في القلب، مثل أمراض القلب الخِلْقية أو مشكلات محددة في الصمام.

توقُّف القلب:

نادرًا ما يحدث خفقان القلب نتيجةً لاضطراب في نظم القلب الذي يمثِّل تهديدًا للحياة، ويمكن أن يتسبب في توقف القلب عن النبض بفعالية.

السكتة الدماغية:

إذا كان الخفقان نتيجةً لحالة يحدث فيها رجفان للغرفتين العلويتين في القلب بدلًا من النبض السليم (الرجفان الأذيني)، فمن الممكن أن يتجمع الدم ويسبب تكوُّن الجلطات، إذا تفتَّتت الجلطة، فقد تسدُّ أحدَ شرايين الدماغ؛ مما يؤدي إلى حدوث سكتة دماغية.

الفشل القلبي:

قد يحدث هذا في حالة عدم ضخ القلب للدم بفعالية لفترة طويلة نتيجةً لأحد اضطرابات نظم القلب مثل الرجفان الأذيني، وفي بعض الأحيان، قد يسهم التحكم في معدل اضطراب نظم القلب المؤدي إلى حدوث فشل القلب، في تحسن وظيفة القلب.