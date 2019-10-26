مع تقلبات الجو.. اعرفي حالتك المزاجية على حسب برجك

حالة من عدم استقرار الجو تمثلت في سقوط الأمطار بغزارة ورياح شديدة، تنذر بقدوم فصل الشتاء، وعادة ما يصاحب تغيير الفصول إصابة الكثيرون بالاكتئاب أو تغيير في الحالة المزاجية.

وقسمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في حديثها لـ"هن"، الأبراج إلى 3 مجموعات من حيث الأكثر تأثرًا في الحالة المزاجية مع تغيير الفصول.

Advertisements

الأبراج الثابتة

تتكون هذه المجموعة من الأبراج الثور والدلو والأسد والعقرب، وتتسم هذه المجموعة بالحفاظ على الأشياء والغضب من المفاجأت، لذلك هم أكثر الأبراج تتأثر لديهم الحالة المزاجية إلى الأسوأ مع تغير الجو.

الأبراج الأصلية

وهي أبراج الحمل والميزان والسرطان والجدي، وهم لا يواجهوا أي مشكلة مع تقلب الجو، فعادة ما يروا ذلك بأنه نوع من التجديد لكسر حالة الملل، لذلك هي المجموعة الأقل تأثرًا من الناحية المزاجية بالحالة غير المستقرة التي يشهدها الطقس.

الأبراج المتبدلة

وهي أبراج القوس والعذراء والحوت والجوزاء، تتسم هذه المجموعة بسرعة التكيف مع أي وضع جديد يفرض عليهم، كما أنهم يحسنون التصرف عند تعرضوا للمواقف الطارئة، لذلك هي الأبراج الأقل تأثرًا مع حالة تغير الطقس.