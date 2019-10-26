حالة من عدم استقرار الجو تمثلت في سقوط الأمطار بغزارة ورياح شديدة، تنذر بقدوم فصل الشتاء، وعادة ما يصاحب تغيير الفصول إصابة الكثيرون بالاكتئاب أو تغيير في الحالة المزاجية.
وقسمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في حديثها لـ"هن"، الأبراج إلى 3 مجموعات من حيث الأكثر تأثرًا في الحالة المزاجية مع تغيير الفصول.
الأبراج الثابتة
تتكون هذه المجموعة من الأبراج الثور والدلو والأسد والعقرب، وتتسم هذه المجموعة بالحفاظ على الأشياء والغضب من المفاجأت، لذلك هم أكثر الأبراج تتأثر لديهم الحالة المزاجية إلى الأسوأ مع تغير الجو.
الأبراج الأصلية
وهي أبراج الحمل والميزان والسرطان والجدي، وهم لا يواجهوا أي مشكلة مع تقلب الجو، فعادة ما يروا ذلك بأنه نوع من التجديد لكسر حالة الملل، لذلك هي المجموعة الأقل تأثرًا من الناحية المزاجية بالحالة غير المستقرة التي يشهدها الطقس.
الأبراج المتبدلة
وهي أبراج القوس والعذراء والحوت والجوزاء، تتسم هذه المجموعة بسرعة التكيف مع أي وضع جديد يفرض عليهم، كما أنهم يحسنون التصرف عند تعرضوا للمواقف الطارئة، لذلك هي الأبراج الأقل تأثرًا مع حالة تغير الطقس.
كانت هذه تفاصيل خبر مع تقلبات الجو.. اعرفي حالتك المزاجية على حسب برجك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.