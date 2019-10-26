- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:41 صباحاً - نشرت الفاشينيستا روان بن حسين عدة صور مقربة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، تبرز جمال ملامحها ومكياجها الأنيق والمنسق بألوان مميزة، ومنها استوحينا لكِ -عزيزتي- اليوم سبع صور لمكياج بألوان أنثوية ناعمة وخفيفة.
روان بن حسين بـ مكياج ناعم
وضعت روان ظلال جفون مشمشيًّا بطريقة ناعمة، وطلاء شفاه بأحد درجات الزهري اللامع لمظهر بسيط وأنثوي، وتجملت في الإطلالة الثانية بالبني الفاتح والمشمشي في العينين، ووضعت الماسكرا لتطويل الرموش، واختارت البلاشر وقلم الروج باللون المشمشمي، وتزينت في إطلالة أخرى بأحمر شفاه فوشيا ووضعت لتجمّل عينيها اللون البني وأكملت الإطلالة برسمهما بالكحل السائل.
صور مكياج نجمات .... دليلك لهذا الصيف
إطلالة أنثوية تميل للحدة من روان بن حسين
وفي إطلالة أنثوية تميل للحدة لونت عينيها بالبني، ووضعت أسفل الحاجبين اللون الأبيض، وأكملت إطلالتها بطلاء شفتين بلون برتقالي داكن، وتميزت بأطلالة أعين مسحوبة من خلال إطلالة امتد بها الآيلاينر بشكلٍ واضح، وأكمل جمالها اللون البرتقالي في العين والبني على الخدين والزهري على الشفتين، أما في الإطلالة السادسة فوضعت درجة فاتحة من الزهري على الجفون وتزينت برسمة خفيفة من الكحل السائل باللون الأسود، ونسقت معهما قلم روج زهريًّا بدرجة داكنة.
احصلي على مكياج ناعم على طريقة نادين نجيم
أما في الإطلالة الأخيرة فجمعت تدرجات اللون البني في العين والوجنتين والشفتين بشكل أنثوي مميز.
كانت هذه تفاصيل خبر مكياج أنثوي بسيط بأسلوب روان بن حسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.