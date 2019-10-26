مكياج أنثوي بسيط بأسلوب روان بن حسين

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:41 صباحاً - نشرت الفاشينيستا روان بن حسين عدة صور مقربة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، تبرز جمال ملامحها ومكياجها الأنيق والمنسق بألوان مميزة، ومنها استوحينا لكِ -عزيزتي- اليوم سبع صور لمكياج بألوان أنثوية ناعمة وخفيفة.

مكياج أنثوي بسيط من وحي روان بن حسين

روان بن حسين بـ مكياج ناعم

وضعت روان ظلال جفون مشمشيًّا بطريقة ناعمة، وطلاء شفاه بأحد درجات الزهري اللامع لمظهر بسيط وأنثوي، وتجملت في الإطلالة الثانية بالبني الفاتح والمشمشي في العينين، ووضعت الماسكرا لتطويل الرموش، واختارت البلاشر وقلم الروج باللون المشمشمي، وتزينت في إطلالة أخرى بأحمر شفاه فوشيا ووضعت لتجمّل عينيها اللون البني وأكملت الإطلالة برسمهما بالكحل السائل.

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مكياج أنثوي من روان بن حسين

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إطلالة أنثوية تميل للحدة من روان بن حسين

وفي إطلالة أنثوية تميل للحدة لونت عينيها بالبني، ووضعت أسفل الحاجبين اللون الأبيض، وأكملت إطلالتها بطلاء شفتين بلون برتقالي داكن، وتميزت بأطلالة أعين مسحوبة من خلال إطلالة امتد بها الآيلاينر بشكلٍ واضح، وأكمل جمالها اللون البرتقالي في العين والبني على الخدين والزهري على الشفتين، أما في الإطلالة السادسة فوضعت درجة فاتحة من الزهري على الجفون وتزينت برسمة خفيفة من الكحل السائل باللون الأسود، ونسقت معهما قلم روج زهريًّا بدرجة داكنة.

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روان بن حسين

أما في الإطلالة الأخيرة فجمعت تدرجات اللون البني في العين والوجنتين والشفتين بشكل أنثوي مميز.