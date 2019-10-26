موضة مكياج جديدة دموع حورية البحر.. تعلمي تطبيقها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:41 صباحاً - لطالما شكل دمج الألوان النابضة بالحياة في أساليب المكياج، طريقة رائعة للفت الانتباه والحصول على طلة تضج جمالاً وأنوثة. فالألوان الزاهية، الزهرية، الزرقاء والصفراء والحمراء وغيرها... تحتلّ حالياً حيزاً كبيراً في اتجاهات المكياج، وتحديداً ضمن "دموع حورية البحر"، موضة المكياج الجديدة التي تلاقي انتشاراً كبيراً، لا سيما بين الفتيات.

وفي ما يلي، سنعرفك أكثر الى موضة دموع حورية البحر وطريقة تطبيقها والألوان المناسبة التي بالإمكان اعتمادها.



ما هي موضة دموع حورية البحر؟

تعد دموع حورية البحر أحدث صيحات المكياج لخريف وشتاء 2019 – 2020، وهي عبارة عن تطبيق ظل العين الملون في زاوية العين الداخلية فقط، مما يمنح المرأة إطلالة مشرقة وعصرية، ومظهراً أنثوياً وعصرياً.

موضة مكياج دموع حورية البحر



كيفية تطبيق دموع حورية البحر

تبدأ تقنية تنفيذ دموع حورية البحر باختيار اللون. ولإتقان هذه اللعبة، يجب أخذ لون البشرة والعينين، والملابس بالاعتبار. وللوصول الى اللون المناسب، بإمكانك تجربة الألوان التي ترغبين في استخدامها، لاختيار الأنسب من بينها. ومن بين أبرز الألوان التي يمكنك عبرها تنفيذ موضة حورية البحر: الأزرق، الأصفر، الأخضر، البرتقالي، الزهري، وغيرها من الألوان الحيوية والمنعشة. ولتحقيق دموع حورية البحر، استخدمي الفرشاة الكبيرة في حال كنت تريدين تطبيق ظل العين على مساحة واسعة، والفرشاة الصغيرة للتطبيق الدقيق على مساحة صغيرة عند مدمع العين. كما ننصحك باستخدام فرشاة صغيرة على شكل قبة مع رأس مدبب، واعتماد ظلال عيون بصيغ سائلة تجف بسرعة، كونها تسهل عليك تطبيق مكياج دموع حورية اليحر بحرفية وبشكل متقن. من ثم، طبقي ظل العين السائل عند مدمع العين، ومديه قليلاً بشكل متساوٍ تحت منبت الرمش العلوي والسفلي.

مكياج دموع حورية البحر



ألوان خارجة عن المألوف

إن كنت تريدين إطلالة جذابة وترغبين في الخروج عن المألوف، من خلال اعتماد موضة دموع حورية البحر، فلا تترددي في التخلي عن الألوان الباهتة والتقليدية، واستبدالها بالألوان الصارخة والشبابية، التي تشعرك بالحيوية والنشاط، في مقدمها: الأصفر والبنفسجي... لكن في الأحوال كافة، باستطاعتك عدم الالتزام بألوان لا ترغبين فيها، بل اختاري ما ترينه مناسباً لك، فهي في النهاية موضة مكياج وبإمكانك تطبيقها بحسب ما ترغبين.

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