تطبيق المناكير في المنزل باحتراف..دليل شامل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:41 صباحاً - لتطبيق المناكير بشكل صحيح ومتقن في المنزل، يجب على المرأة إتقان بعض الخطوات المهمة وامتلاك الأدوات المناسبة التي تخولها الحصول على أظافر نظيفة، خالية من الجلد الميت وذات مظهر في غاية الجمال والأناقة.

فإن كنت لا تمتلكين الوقت للذهاب الى صالونات التجميل، سنقدم لك في ما يلي، الدليل الشامل لتطبيق المناكير في المنزل بشكل احترافي ومتقن.



تحديد شكل الأظافر



قبل البدء بعملية تطبيق المناكير، لا بد من قص الأظافر وتحديد شكل الأظافر المناسب. لكن عادة ما يكون اختيار شكل الظفر مسألة شخصية، إلا أن المحترفين ينصحون المرأة باعتماد الشكل الدائري حين تكون حافة الظفر على شكل ابتسامة، واعتماد الشكل المربع حين تكون حافة الظفر على شكل خط. مرري مقلّم الأظافر في اتجاه واحد منعاً لتقصفها وتكسرها، حتى ضمان شكل الظفر المطلوب.



تنعيم الأظافر

أدوات العناية بالأظافر



بعد القيام بتقليم الأظافر، استخدمي مبرد الأظافر الخشبي الذي يعمل على تنعيم الأظافر بعد تقليمها، ويساهم في تثبيت شكل الظفر الذي اعتمدته، ومنحه سطحاً أملس. استخدميه على سطح الظفر ذهاباً وإياباً، حتى يصبح ناعماً.



ترطيب الأظافر



تتوافر العديد من المنتجات التي تعمل على تقوية الأظافر وترطيبها وتنعيمها، من بينها الزيوت المخصصة لترطيب اليدين والمنطقة المحيطة بالظفر. فبعد الانتهاء من تنعيم أظافرك، طبقي أحد زيوت البشرة على أظافرك والمنطقة المحيطة بها، مع تدليك الأظافر من الأسفل الى الأعلى.

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تنظيف الأظافر

تنظيف الأظافر



بعد ترك الزيت على أظافرك لدقائق عدة، قومي بتنظيف أظافرك باستخدام فرشاة الأظافر والقليل من الماء المغلي، حيث أن هذه الخطوة تساهم في على التخلص من الجلد الميت حول الظفر، وإزالة أي شوائب باقية على الظفر والمنطقة المحيطة به.



تطبيق المناكير

تطبيق المناكير



قبل البدء بتطبيق المناكير الملون، قومي بوضع طبقة رقيقة من طلاء الأظافر الشفاف، واتركيها الى أن تجف. من ثم، ضعي طبقتين من طلاء الأظافر الملون، على أن تنتظري لمدة دقيقة بين الطبقة والأخرى. ولتسهيل التحكم في عملية تطبيق المناكير، ننصحك باستخدام طلاء الأظافر ذات الفرشاة الكبيرة. وعند الانتهاء، ضعي طبقة نهائية من المناكير الشفافTop Coat، فهو يعمل على بقاء طلاء الأظافر لأطول مدة ممكنة، ومنح أظافرك اللمعان والبريق.

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