أفضل فاونديشن لتغطية مثالية تدوم طويلاً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:41 صباحاً - ربما قد يكون الفاونديشن أحد أهم مستحضرات المكياج بالنسبة الى غالبية النساء، كونه سهل التطبيق ويساهم في إخفاء عيوب وشوائب البشرة بسرعة. لكن عند اختيار كريم الأساس، تحتار المرأة أحياناً في هذه الخطوة، نظراً الى توافر أنواع لا تُحصى من الفاونديشن في الأسواق.

انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أفضل فاونديشن يمكنك تطبيقه في كل الفصول، لتحصلي على بشرة خالية من الشوائب ومفعمة بالإشراقة.



Maybelline Dream Urban Cover

Maybelline Dream Urban Cover



إن كريم الأساس هذا من Maybelline، مثالي لصاحبات البشرة المعرضة للاسوداد والتصبغات نتيجة التعرض لأشعة الشمس، فهو يحتوي على عامل حماية 50 SPF، لتأمين الحماية القصوى من هذه الأشعة الضارة، مما يجعله مثالياً لفصل الصيف والشتاء على حد سواء. يتلاءم هذا الفاونديشن مع أنواع البشرة كافة، حيث يتغلغل في البشرة ليعمل على إخفاء الشوائب والعيوب كافة، ويوحد لون البشرة.



Chanel Vitalumière Aqua

Chanel Vitalumière Aqua



إنه كريم أساس مثالي لكل الأوقات، لا سيما السهرات والحفلات، التي يكثر فيها التقاط الصور والسيلفي، نظراً الى أنه يمنحك تغطية مثالية لا تشوبها شائبة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مظهر طبيعي. يكفي بضع قطرات من هذا الفاونديشن، وتوزيعها بالتساوي على بشرتك، لتوفر لك بشرة مذهلة من دون إصابتها بأي جفاف.

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Estée Lauder Double Wear

Estée Lauder Double Wear



يتميز هذا الفاونديشن بتركيبته السائلة المصمّمة خصيصاً للبشرة التي تعاني من فرط التصبغات، حيث يعمل على منحك تغطية مثالية باستخدام كمية قليلة منه، بعيداً عن المبالغة والإكثار من استخدام مستحضرات الأساس. إضافة الى ذلك، يكبح كريم الأساس هذا عملية إنتاج الزيوت والدهون في البشرة، ليجعل مكياجك أنيقاً طوال النهار. علماً أنه خيار مثالي لذوات البشرة الدهنية وتلك المعرضة بكثرة للتصبغ والبقع الداكنة.



NARS Natural Radiant Longwear Foundation

NARS Natural Radiant Longwear Foundation



يتميز هذا الفاونديشن من نارس بتركيبته الخفيفة ذات التغطية المتوسطة، التي توفر لك بشرة مذهلة خالية من أي شوائب وعيوب، مع الحفاظ على إطلالة طبيعية جداً ومشرقة. بإمكانك اعتماد كريم الأساس هذا في كل الأوقات، المسائية والنهارية، كما أنه ملائم للفصول كافة، كونه لا يسبب الجفاف للبشرة ويؤمن لها تغطية تدوم طويلاً.

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