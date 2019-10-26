أفضل مقشر للبشرة... نتائجه مذهلة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:41 صباحاً - لا شك أن مقشر البشرة يعد من أهم مستحضرات العناية بالبشرة، مهما كان نوعها، إلا أنه من الضروري اختيار مقشرات الوجه المناسبة التي لا تسبب أي تهيج او احمرار للبشرة، وفي الوقت نفسه تعمل على تقشير البشرة بفعالية وإزالة خلايا الجلد الميت.

انطلاقاً من ذلك، سنعرفك الى أفضل مقشر للوجه، فاستخدميه مرتين أسبوعياً وامنحي بشرتك النضارة والإشراقة الدائمين.



Neutrogena Hydro Boost Exfoliating Cleanser للبشرة الجافة

Neutrogena Hydro Boost Exfoliating Cleanser



يُعتبر مقشر الوجه هذا مثالياً للبشرة الجافة والمتقشرة، فهو يحتوي على حبيبات صغيرة تعمل على تقشير البشرة بلطف، وعلى حمض الهيالورونيك والجلسرين اللذين يعملان على ترطيب البشرة في الأعماق، مما يمنحك بشرة فائقة النضارة والنعومة.



SkinMedica AHA/BHA Exfoliating Cleanser للبشرة الباهتة والمتصبغة

SkinMedica AHA/BHA Exfoliating Cleanser



إذا كنت تعانين من التصبغات والبقع الداكنة، التي تجعل بشرتك باهتة ومملة، فإن مقشر الوجه هذا سيكون خياراً مثالياً لك، فهو يشتمل على كرات الجوجوبا وحمض اللبنيك وحمض الغليكوليك، وهي مكونات فعالة جداً في إزالة خلايا الجلد الميت، وتوحيد لون البشرة، ومنحك الإشراقة الطبيعية.

Advertisements



Fresh Umbrian Clay Pore Purifying Face Exfoliator للبشرة الدهنية

Fresh Umbrian Clay Pore Purifying Face Exfoliator



يتميز مقشر الوجه هذا بتركيبته اللطيفة المصممة خصيصاً للبشرة الدهنية، فهي تشتمل على الطين الذي يمتص الزيوت الزائدة على سطح البشرة. كما يحتوي هذا المقشر على قشور الخيزران والزيتون التي تخفف من لمعان البشرة ويحافظ على البشرة نظيفة ونضرة.



Clinique City Block Purifying Charcoal Clay Mask + Scrub لتقليص المسامات الواسعة

Clinique City Block Purifying Charcoal Clay Mask + Scrub



لا يمكن التخلص من المسامات الواسعة بشكل نهائي، إلا أن مقشر الوجه هذا من كلينيك، يتميز بتركيبته الغنية بالطين وحبات السيلكا الصغيرة التي تمتص الزيوت والدهون الزائدة وتزيل خلايا الجلد الميت، التي تسبب انسداد مسامات البشرة.



Dr. Brandt Microdermabrasion Age Defying Exfoliator لتقليل الخطوط الدقيقة

Dr. Brandt Microdermabrasion Age Defying Exfoliator



يحتوي مقشر الوجه هذا على بلورات أكسيد الألومنيوم الصغيرة، التي تعمل على التخفيف من الخطوط الدقيقة، لا سيما حول العين والفم. كما يشتمل على زيت الجوجوبا الذي يساهم في تهدئة البشرة، ومستخلص البابونج الذي يكافح احمرار البشرة والاتهابات التي قد تصاب بها.

إقرئي أيضاً

ماسك اليقطين لبشرة بياض الثلج

روتين العناية الليلي بالبشرة على طريقة النجمة ريز ويذرسبون

شد الصدر بعيداً عن العمليات الجرحية.. الثلج والبيض والصبار!