كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:41 صباحاً - من المعروف أن البشرة الدهنية هي أكثر أنواع البشرة إفرازاً للزيوت والدهون الزائدة، مما ينتج من ذلك الإصابة بالبثور والحبوب وحب الشباب، وغيرها الكثير من الشوائب التي تؤثر سلباً في إشراقة البشرة ونضارتها. انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أفضل خلطة للبشرة الدهنية تزيل الشوائب نهائياً.



خلطة الليمون والعسل

قومي بخلط أربع ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون الحامض بشكل جيد. وحين تحصلين على خليط متجانس، طبقيه على أنحاء وجهك كافة، واتركيه لمدة 20 دقيقة. بعدها، امسحي وجهك بفوطة قطنية وشطفيه بالماء الفاتر.

أفضل خلطة للبشرة الدهنية



خلطة الشوفان والعسل الطبيعي

قومي أولاً بمزج ثلاث ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان مع القليل من الماء الساخن، من ثم أضيفي إليه ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي. وحين تحصلين على مزيج ذي قوام كريمي، دلكي به بشرة وجهك، لا سيما المناطق المصابة بالبثور والشوائب، لمدة خمس دقائق. اتركي الخليط على وجهك مدة ربع ساعة، بعدها شطفي وجهك بالماء الدافئ.



خلطة البيض وعصير الليمون

أخلطي بياض بيضة واحدة وملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض جيداً، الى أن تحصلي على مزيج كريمي. من ثم، طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه الى أن يجف. بعدها، نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الدافئ.



خلطة الألوفيرا والعسل

قومي باستخراج كمية مناسبة من جل الألوفيرا، وامزجيه مع ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي. حركي المكونات جيداً وطبقيها على بشرة وجهك الدهنية قبل الخلود الى النوم واتركيها حتى صباح اليوم التالي. بعدها، اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الدافئ.

خلطة للبشرة الدهنية لإزالة الشوائب



خلطة الطماطم والسكر

قومي باستخراج لب حبة ناضجة من الطماطم، وامزجيه مع ملعقة صغيرة من السكر. ضعي المزيج على بشرة وجهك ودلكيها به جيداً واتركيه لمدة خمس دقائق. بعدها، امسحي المزيج بفوطة قطنية، من ثم اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الدافئ.



خلطة البيض والعسل

اخلطي زلال بيضة واحدة مع ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي. وحين يصبح الخليط متجانساً، طبقيه على بشرة وجهك واتركيه الى أن يجف. بعدها، اغسلي وجهك بالغسول الملائم، وشطفيه جيداً بالمياه الدافئة.

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