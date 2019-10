ألوان مناكير رائعة لشتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:41 صباحاً - دائماً ما تفتّش المرأة العصرية عن أجدد ألوان المناكير التي تمكّنها من الحصول على إطلالة عصرية متكاملة. وفي هذا الشتاء، تبرز ألوان طلاء أظافر غاية في الروعة والجمال، لتكمل بها المرأة أناقتها وتضفي من خلالها على أظافرها لمسة مميزة.

وفي هذا المقال، جمعنا اك أبرز ألوان المناكير لشتاء 2020.



المناكير الكروم



تكثر الأعياد والمناسبات خلال فصل الشتاء، وليس هناك أفضل من المناكير الكروم، لا سيما باللون الذهبي، لتزيين أظافرك، فهو يضفي عليها مظهراً جذاباً ولامعاً. كما بإمكانك اعتماده مهما كان لون بشرتك، فاتحاً أو داكناً لا فرق. ننصحك باستخدام Sally Hansen Miracle Gel Nail Polish in Game of Chromes 510.



البرقوق

البرقوق



إذا كنت من محبات ألوان المناكير الداكنة، غير اللامعة، لا تترددي هذا الشتاء بتجربة طلاء الأظافر بلون البرقوق، حيث سيضفي على أظافرك الدفء في ظل الأجواء الباردة، وسيكون خياراً مثالياً لك إذا كانت بشرتك فاتحة اللون. ننصحك بتجربة Chanel Le Vernis Velvet Nail Colour in 638 Profondeur.



الأحمر اللامع

الأحمر اللامع



المناكير الأحمر اللامع مثالي لأعياد ومناسبات فصل الشتاء، فهو لون مبهج وحيوي، ويضفي على إطلالة المرأة لمسة براقة رائعة الجمال. فإذا كنت قد مللت من المناكير الأحمر العادي، فلا تترددي هذا الشتاء بتجربة المناكير الأحمر اللامع الجذاب. ننصحك بتجربة Deborah Lippmann Nail Polish in All Fired Up.

المناكير الكونفيتي

المناكير الكونفيتي



إن كنت ترغبين في أظافر متلألئة ولافتة للنظر، جربي هذا الشتاء المناكير الكونفيتي المميز، الذي يمزج بين درجات الوردي والأزرق والبنفسجي، التي تمنح أظافرك مظهراً أنثوياً مليئاً بالحيوية. ننصحك بتجربة Morgan Taylor Nail Lacquer in It’s My Party.



الأزرق البحري البراق

الأزرق البحري البراق



قد يبدو اللون الأزرق البحري كأنه لون تقليدي لتمضية إجازات وأعياد الشتاء، إلا أن المناكير الأزرق البحري بلمسة براقة سيغير المعادلة ويصنع الفرق، إذ سيزين أظافرك بطريقة جذابة جداً ولافتة. ننصحك بتجربة ILNP Nail Polish in Looking Up.



الأبيض اللؤلؤي

الأبيض اللؤلؤي



لا شك أن المناكير الأبيض رائج جداً خلال الأعياد والمناسبات، لكن جربي هذا الشتاء المناكير الأبيض اللؤلؤي الجذاب، فهو بالتأكيد سيضيف لمسة رائعة الى أظافرك، ويضيء إطلالتك. ننصحك بتجربة Essie Nail Polish in Going Steady.

