أفضل ماسك للوجه لمعالجة مشاكل البشرة كافة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:41 صباحاً - مهما كانت المشاكل التي تعاني منها البشرة، بمختلف أنواعها: الدهني، الجاف، الحساس... سنعرفك في ما يلي، الى أفضل ماسك للوجه بمكونات طبيعية ذات مفعول مذهل في منحك بشرة صحية على الدوام وخالية من أي شوائب.



ماسك الألوفيرا وزيت شجرة الشاي لمعالجة حب الشباب

جربي ماسك الألوفيرا وزيت شجرة الشاي لمعالجة حب الشباب



يُعتبر زيت شجرة الشاي مضاداً للبكتيريا ومكافحاً لظهور حب الشباب. أما الألوفيرا فيعمل على تهدئة وترطيب البشرة. اخلطي ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا وقطرة من زيت شجرة الشاي، وطبقي الخليط على بشرتك بعد تنظيفها جيداً، واتركيه لمدة عشر دقائق. بعدها، شطفي وجهك بالماء الدافئ.



ماسك الجيلاتين والفحم لإزالة الرؤؤس السوداء

ماسك الجيلاتين والفحم لإزالة الرؤؤس السوداء



يعمل الفحم كمغناطيس طبيعي للمساعدة في امتصاص الزيوت الزائدة على سطح البشرة، مما يجعله علاجاً مثالياً لمشكلة الرؤوس السوداء. أما الجيلاتين، فهو يعمل كمقشر طبيعي للبشرة، فيزيل الجلد الميت والدهون والشوائب كافة عن سطح البشرة. امزجي ملعقتين صغيرتين من الجيلاتين وست كبسولات من الفحم المنشط وملعقتين كبيرتين من الماء. طبقي المزيج على بشرة وجهك، لا سيما الأنحاء المصابة بالرؤوس السوداء. وحين يجف المزيج، نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الفاتر.



ماسك الصبار والشاي الأخضر لمعالجة التهاب البشرة

ماسك الصبار



جل الصبار هو مهدئ ومرطب طبيعي للبشرة ، فيما يساعد الشاي الأخضر في تقليل احمرار البشرة ومعالجة الالتهابات التي تصيبها. اخلطي ملعقتين كبيرتين من جل الصبار الطازج وملعقة صغيرة من مسحوق الشاي الأخضر. طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، شطفي بشرة وجهك ورطبيها بالكريم المرطب.

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ماسك الأفوكادو والعسل للبشرة الجافة

ماسك الأفوكادو والعسل للبشرة الجافة



الأفوكادو غني بالأحماض الدهنية التي تساعد في تهدئة وترطيب البشرة الجافة، فيما يعد العسل مرطباً طبيعياً للبشرة، ومعالجاً لمختلف المشاكل التي يمكن أن تصاب بها. اهرسي نصف حبة ناضجة من الأفوكادو واخلطيها مع ملعقة كبيرة من العسل. طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه لمدة عشر دقائق. بعدها، شطفي وجهك بالماء الفاتر.



ماسك الكركم واللبن لتبييض البشرة

ماسك الكركم واللبن لتبييض البشرة



يتميز الكركم واللبن بخصائصهما في تفتيح وتبييض البشرة، لذلك يعد ماسك الكركم واللبن مثالياً لتوحيد لون البشرة وتبييضها. اخلطي ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وملعقتين كبيرتين من اللبن. طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه لمدة عشر دقائق. بعدها، نظفي بشرة وجهك على الطريقة المعتادة.



ماسك البيض والألوفيرا للبشرة الدهنية

جربي ماسك البيض والألوفيرا للبشرة الدهنية



يحتوي البيض على مضادات للجراثيم التي تسبب في انسداد مسامات البشرة، أما الألوفيرا فهو مثالي لمكافحة الزيوت الزائدة التي تفرزها البشرة الدهنية. اخلطي بياض بيضة واحدة وملعقتين كبيرتين من جل الألوفيرا، وطبقي الخليط على بشرة وجهك، واتركيه لمدة عشر دقائق. بعدها، نظفي وجهك جيداً وشطفيه بالماء البارد.

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