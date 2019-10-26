أساور مزينة بأحجار كريمة لإطلالة لا تضاهى!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:41 صباحاً - قد تختار العديد من السيدات إطلالات رسمية وكلاسيكية في مختلف الأوقات والمناسبات، فنراهن يعتمدن على السراويل القماشية أو الأحذية ذات الكعب العالي في مختلف مناسباتهن، وبالطبع تبقى الحصة الأكبر للفساتين الرسمية في السهرات.

ومما لا شك فيه أن كلّ هذا يتطلب تنسيق مجوهرات فاخرة تليق بمستوى الإطلالة وبأناقتها، خاصة وأن المجوهرات هي القادرة على منح الإطلالة جاذبيتها التي تميزها عن باقي إطلالات السيدات.

ومن أجل مواكبة آخر صيحات المجوهرات، عليك ألّا تستغني عن الأساور الفخمة التي جاءت هذا الموسم مزينة بأجمل الأحجار الكريمة، مثل الياقوت، الزمرد، الألماس وغيرها الكثير، خاصة وأن تصاميمها تنوعت لتناسب ذوقك.

سوار مزين بأجمل الأحجار الكريمة من Sylvia Toledano



سوار من Gucci

سوار مزين بأحجار الياقوت من Gucci

استطاعت دار Gucci من إبهارنا كعادتها بتقديم أجمل الأساور التي تنوعت تصاميمها وترصيعها، فقد أبهرنا السوار الذي تمتع بطابع شرقي، حيث جاء مصنوع من المعدن الفضي اللافت ورُصع بأحجار كبيرة من الياقوت الأحمر الجذاب، نرشح هذا السوار بشدة لصاحبات الذوق الغجري العصري.

كما استطاعت Gucci أن تقدم مجموعة من الأساور مزينة بأجمل الأحجار الكريمة مثل الفيروز الأزرق والياقوت بأحجامه المختلفة.



سوار من Dolce & Gabbana

سوار مزين بأحجار الألماس من Dolce and Gabbana

سيناسب هذا السوار الجذاب من Dolce & Gabbana صاحبات الإطلالة الكلاسيكية اللواتي يبحثن دائماً عن كل ما هو فاخر وأنيق، وبالطبع عند الحديث عن الفخامة لا بد وان نذكر الألماس.

بقطع الألماس الصغيرة الحجم التي ملأت السوار والأحجار الكريمة ذات اللون الأسود الفاخر، سيتمكن هذا السوار من ترك بصمة لدى الجميع عندما يزين معصمك في السهرات المسائية.

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مجوهرات بحجر الزمرد الفاخر

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