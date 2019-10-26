ميغان ماركل تعيد ارتداء فستان من فترة الحمل بطريقة مختلفة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:41 صباحاً - ميغان ماركل Meghan Markle تمتلك الجرأة الكافية لإعادة ارتداء ملابسها نفسها في أكثر من مناسبة، وهذا الأمر أكسبها شهرة واسعة بين النساء اللواتي ينظرن لها كمثال أعلى للأناقة، ومؤخرًا وفي إحدى الزيارات الرسمية لها، تألقت في فستان باللون البنفسجي كانت قد ارتدته سابقًا خلال فترة الحمل، لكنها نسقته بطريقة مختلفة جعلت الاطلالة تبدو جديدة وناعمة. وإليكِ التفاصيل.



ميغان ماركل تعيد تألقها في فستان باللون البنفسجي

اطلالة أثناء الحمل اعتمدتها ميغان ماركل في فستان باللون البنفسجي مع معطف باللون الأحمر





شاهدنا ميغان ماركل Meghan Markle مؤخرًا في إحدى المناسبات الرسمية، وقد تألقت في اطلالة ناعمة ذات طابع أنثوي كانت عبارة عن فستان ماكسي باللون البنفسجي، اختارته من براندون ماكسويل Brandon Maxwell قصته منسدلة بأكمام طويلة، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الأزرق الداكن من مانولو بلانيك Manolo Blahnik، والجديد بالذكر أنها كانت قد اعتمدت هذا الفستان سابقًا أثناء فترة الحمل، لكنها نسقته بطريقة مختلفة لنتذكرها معًا.





الفستان البنفسجي كما اعتمدته ميغان ماركل أثناء فترة الحمل

اطلالة أثناء الحمل اعتمدتها ميغان ماركل في فستان باللون البنفسجي مع معطف باللون الأحمر





خلال فترة الحمل شاهدنا ميغان ماركل Meghan Markle في عدد من الاطلالات المميزة، منها هذا اللوك الذي اعتمدت فيها الفستان البنفسجي من براندون ماكسويل Brandon Maxwell، وقد نسقته بأسلوب مشرقة، حيث اختارت معه معطفًا طويلًا وحذاءً بكعب عالٍ باللون الأحمر، وزينت اللوك بشنطة يد من الجلد بتصميم مبتكر من الجلد البني.



شاهدي كيف تألقت ميغان ماركل Meghan Markle في الفستان نفسه مرتين أثناء الحمل وبعد الولادة، وكيف نسقته بطرق مختلفة واختاري الاطلالة الأجمل برأيكِ.