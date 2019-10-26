كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:41 صباحاً - حان الوقت لنلقي نظرة على جيش بالمان الذي يضم نخبة رائعة من الوجوه االتي تمثل الأجيال الجديدة في عالم الموضة، وتلك التي تسبقها أيضاً

موسم بعد موسم ننتظر جديد علامة بالمان بغاية الحماس، ليس فقط للتعرف على الإبداعات التي تعرض في عروض الأزياء، لكن أيضاً لنتابع مصدر الإلهام الجديد والأفكار المميّزة التي يختارها المصمم والمدير الإبداعي أوليفييه روستينغ ليركز على تفاصيلها. تعرفي الى نساء بالمان الملهمات.



كيم كارداشيان والشقيقات

الشقيقات كارداشيان



لا يخفى على أحد العلاقة القوية التي تربط روستينغ بعائلة كاردشيان-جينر، إنه مغرم بكيم كاردشيان على وجه الخصوص، وهي واحدة من أهم سفراء العلامة، الحاضرات دوماً في حملاته الدعائية، وفي الصفوف الأمامية من عروض الأزياء مع عائلتها.

الواقع أن تصاميم بالمان مثالية على كيم، لأنها تحب هذه الجرأة والرقي الواضح في تصاميمه، ودرجات الألوان التي تتماشى مع أسلوب كاردشيان الشهير، نفس الشيء ينطبق على كلوي-كورتني وحتى الأم كريس.

الأختين جينر أيضاً من المدللات لدى روستينغ، كايلي جينر مصدر إلهام واضح له حتى ان مجموعة شتاء وخريف 2016 كلها كانت مهداة إليها، أما كيندل جينر، فلا تفوّت عرض واحد دون الظهور فيه.



روزي هانتيتغتون-وايتلي

الممثلة والعارضة روزي هانتينغتون-وايتلي هي واحدة من الصديقات المقربات لروستينغ، مشت لأول مرة على مدرج بالمان في عالم 2013، كما أنها تحضر معظم حفلات العلامة المهمة كضيف أساسي. ودائماً ما نرصدها بتصاميم العلامة في معظم مناسباتها الخاصة.



جيجي وبيلا حديد

بيلا حديد



لا الأختين جيجي حديد وبيلا حديد سارا في عرض أزياء بالمان الأخير، وكلاهما ارتديتا العديد من تصاميمها المختلفة على السجادة الحمراء للمناسبات الهامة، إنهما يمثلان وجه بالمان العصري، المرح والشبابي المنطلق، وأيضاً كانا هم الوجهان الدعائيان لإعلانات العلامة الخريف الماضي.



لوبيتا نيونغو

رغم أنها لا تسير في عروض أزياء العلامة أو تظهر كوجه دعائي في إحدى الحملات، إلا أن لوبيتا نيونغو صاحبة الستايل المميّز، استحقت مكانها بإطلالتها بفستان بالمان الأخضر الزمردي اللافت جداً من مجموعة ما قبل خريف 2016،خلال افتتاح مسرحيتها "خسوف" في برودواي، لقد ظهرت بهذه الطلة الجريئة الجميلة والقوية، لتثبت أن الثقة تمنح المرأة التميّز الذي تستحقه، وهذا ما تفعله تصاميم بالمات بالضبط.



ناعومي لونوار

إنها الوجه الدعائي لمنتجات الشعر لعام 2016، عارضة الأزياء الفرنسية الشهيرة التي ظهرت في عروض أزياء غوتشي وجان بول غوتييه وغيرها، تمثل العصرية والبساطة والفوضوية المحببة، خاصة بتسريحة شعرها المجعدة، وحواجبها الكثيفة إنها تعبر عن نظرة بالمان وتقديرها لجمال المرأة الطبيعي.



في وقت سابق من هذا العام، جندت بالمن عارضات أيقونيات للإنضمام إلى جيشها، سيندي كروفورد، ناعومي كامبل، وكلوديا شيفر، اللاتي ظهرن في إحدى أقوى الحملات الدعائية في عالم الموضة لعام 2016.



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ريهانا

ريهانا



من المعروف الصداقة الشديدة التي تربط ما بين النجمة ريهانا والمصمم، تقول عنه أنه المصمم الذي تستطيع أنتذهب إليه وقتما احتاجته، ليس غريباً أن نلاحظ بأن طابع ريهانا يظهر في معظم تصاميم العلامة، إنها فساتين الفتاة القوية الواثقة الجريئة، بالكتفين المنسدلتين والفتحات المثيرة.

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