- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:41 صباحاً - خلال شهر الموضة، ينّصبُ اهتمام عشاق الموضة على مدرجات عروض كبرى دور الأزياء والعلامات التجارية لاكتشاف أبرز اتجاهات المواسم القادمة.
وبرزت الكثير من عروض الأزياء المميزة ضمن فعاليات أسبوع الموضة في لندن لموسم ربيع وصيف 2020، حيث شاهدنا الكثير من الاتجاهات الخاصة بالحقائب، والصيحات التي ستشكل اطلالاتنا في الربيع المقبل من دون أدنى شك.
وعلى ذلك، وبعد انتهاء أسبوع الموضة في لندن لربيع 2020 جمعنا لكم صورًا لأجمل الحقائب التي عرضتها أهم دور الأزياء، لمعرفة اتجاهات الموضة في الموسم المقبل.
شاهدوا الصور واستوحوا ما يتناسب مع أذواقكم.
تابعي أيضاً:
موديلات قفاطين وجلابيات للسهرة موضة ربيع وصيف 2020
موديلات فساتين سهرة آخر موضة ربيع وصيف 2020
بناطيل خصر عالي للقصيرات موضة ربيع وصيف 2020
كانت هذه تفاصيل خبر صيحات حقائب لموسم ربيع صيف 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.