صيحات حقائب لموسم ربيع صيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:41 صباحاً - خلال شهر الموضة، ينّصبُ اهتمام عشاق الموضة على مدرجات عروض كبرى دور الأزياء والعلامات التجارية لاكتشاف أبرز اتجاهات المواسم القادمة.

Bora Aksu



وبرزت الكثير من عروض الأزياء المميزة ضمن فعاليات أسبوع الموضة في لندن لموسم ربيع وصيف 2020، حيث شاهدنا الكثير من الاتجاهات الخاصة بالحقائب، والصيحات التي ستشكل اطلالاتنا في الربيع المقبل من دون أدنى شك.

Christopher Kane



وعلى ذلك، وبعد انتهاء أسبوع الموضة في لندن لربيع 2020 جمعنا لكم صورًا لأجمل الحقائب التي عرضتها أهم دور الأزياء، لمعرفة اتجاهات الموضة في الموسم المقبل.

شاهدوا الصور واستوحوا ما يتناسب مع أذواقكم.

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