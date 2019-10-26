عبايات ملونة موضة 2019 ونصائح تنسيقها مع الأزياء

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:41 صباحاً - باتت أشهر الماركات حريصة على إدراج باقة من العبايات الملونة ضمن مجموعاتها الجديدة في مختلف المواسم، وتستهدف بها المرأة العصرية والشابات الصغيرات اللواتي يرغبن بموديلات تناسب الستايل الكاجوال اليومي.
من أحدث مجموعات 2019 جمعنا لكِ تشكيلة منوعة من العبايات الملونة، ونخبركِ بطرق تنسيقها مع الأزياء والاكسسوارات.
عبايات وردية موضة الموسم
يبدو أنّ اللون الوردي الدارج قد طال الزيّ الشرقي، وابتكرت أشهر الماركات تشكيلة شديدة النعومة ليس بفضل اللون البناتي الرقيق، وإنما أيضًا بفضل القصات البسيطة التي حرصت أسماء كبيرة مثل عفة الدباغ Effa، على إدراجها ضمن مجموعاتها الجديدة، نسقي النغمات الفاتحة مع فساتين بيضاء طويلة وحذاء أبيض مدبب وحقيبة كتف فضية، أما اللون الوردي الداكن Dusty rose فننصحكِ باعتماده مع قميص أبيض وبنطال جينز فاتح، وحذاء سنيكرز أبيض لاطلالة مريحة خلال النهار.
عبايات زرقاء فاتحة
احتلت قسمًا كبيرًا من مجموعات ماركات كثيرة مثل موزان Mauzan وأناتومي Anatomi، نسقي هذه الدرجة المائلة للأزرق الفيروزي مع الفساتين البيضاء أو البيج الأقرب للون الجلد، لاطلالة تزيدكِ طولًا وانتعلي حذاء بيج بتفاصيل شفافة تكشف بعض أجزاء القدم، وارتدي حقيبة Tote شفافة.
عبايات بيضاء لجميع ألوان البشرة
إذا كنتِ ترغبين في اطلالة ملائكية، فليس أمامكِ سوى العباءة البيضاء بالأكمام الواسعة التقليدية، نسقيها على غرار عارضة ماركة Samah Abayas مع تيشيرت أبيض والجينز الفاتح، وتمّمي اللوك بلمسة جريئة مثل حقيبة حمراء وحذاء من اللون نفسه، كما يمكنكِ تنسيقها مع فستان أسود في حال كنتِ تبحثين عن لوك ينحّف قامتكِ.
عبايات بألوان داكنة
برزت موضة العبايات المصممة بالأزرق المائل للكحلي Navy blue كما في تصميم ماركة Leenaz، جربي تنسيق هذا اللون الأنيق مع فستان أسود وحذاء وحقيبة باللون الذهبي، أيضًا ننصحكِ بمشاهدة التصميم الأخضر الكاكي المحبوك بتطريز متدلٍّ حول منطقة الصدر والخصر من ماركة Anatomi ونرشحه لاطلالات المساء، نسقيه مع كلاتش بلون معدني من دون تطريز وفستان أسود طويل.
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