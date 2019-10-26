تشارليز ثيرون تقص شعرها وتعتمد أجمل الإطلالات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:41 صباحاً - تشارليز ثيرون Charlize Theron اسم غني عن التعريف، حيث تعتبر واحدة من أشهر النساء في العالم، ومن أكثرهن جمالاً، كما أنها أيقونة من أيقونات الموضة والوجه الإعلاني لعدد من كبريات الدور العالمية، مثل دار ديور Dior. وهي من النجمات اللواتي يعشقن التجديد، ولاسيما فيما يتعلق بمظهرن الخارجي. وبالرغم من محافظتها على رونقها على مر السنوات، غير أنها كثيرا ما تحاول التغيّر وتطوير صورتها، ومؤخراً اعتمدت قصة شعر قصيرة ذات طابع صبياني، وبالرغم من ذلك بدت جميلة ومتألقة، ولاسيما أنها نسقت معها أجمل الإطلالات، وإليك بعض الأمثلة.



إطلالة ناعمة باللون البيج اعتمدتها تشارليز ثيرون

تنسيق ناعم باللون البيج اعتمدته تشارليز ثيرون



مؤخراً شاهدنا تشارليز ثيرون Charlize Theron تألقت في لوك صباحي ناعم، اختارته لتصوير أحد البرامج التلفزيونية، وكان عبارة عن تنورة ميدي من الجلد باللون البيج بقصة ضيقة، نسقت معها قميصا من نفس اللون وصندل كعب عالٍ ذهبيا ونظارات شمسية باللون العسلي، وجميعنا نعلم أن الإطلالات أحادية اللون أحد أبرز صيحات الموضة هذا الموسم.



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لوك عصري من ديور اعتمدته تشارليز ثيرون

لوك شبابي مميز من ديور نسقته تشارليز ثيرون





في مناسبة أخرى، وعلى السجادة الحمراء، للترويج لأحد أفلامها، شاهدنا تشارليز ثيرون Charlize Theron وقد اعتمدت لوك شبابيا ذا طابع عصري اختارته من دار ديور Dior كان عبارة عن تنورة بليسيه ماكسي باللونين الأزرق والأسود ، زينت خصرها بحزام باللون الأسود ونسقت معه قميصا أزرق بقصة كلاسيكية وحذاء أسود من دون كعب، وأكملت اللوك بمجوهوات ذهبية مميزة.





تشارليز ثيرون في إطلالة أنثوية لافتة

اطلالة أنيقة تألقت بها تشارليز ثيرون في تنورة بليسه ميدي



اختارت تشارليز ثيرون Charlize Theron مؤخراً إطلالة مميزة جمعت فيها بين الأناقة والعصرية، وكانت عبارة عن تنورة ميدي بليسيه من الجلد باللون العسلي اختارتها من جيفنشي Givenchy نسقت معها بليزر أسود أنيقا زينت خصره بحزام أسود مع سلسلة معدنية، وأكملت اللوك بصندل ناعم بكعب عالٍ أسود.



شاهدي أناقة تشارليز ثيرون Charlize Theron بعد أن قصت شعرها واعتمدت تسريحة صبيانية في مختلف المناسبات مؤخراً، واستوحي منها بعض الأفكار لتتألقي بدورك في إطلالات لافتة وعصرية.