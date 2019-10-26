صيحات حقائب من أسبوع الموضة في باريس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:41 صباحاً - ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس لموسم ربيع وصيف 2020، قدمت الكثير من دور الأزياء عروضها المميزة حيث شاهدنا العديد من الاتجاهات الخاصة بـ الحقائب، والصيحات التي ستشكل اطلالاتنا في الربيع المقبل من دون أدنى شك.

Dior



وقد جمعنا لكم صورًا لأجمل الحقائب التي عرضتها أهم دور الأزياء في أسبوع باريس للموضة، لمعرفة اتجاهات الموضة في الموسم المقبل.

Rokh



شاهدوا الصور واستوحوا ما يتناسب مع أذواقكم.

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