بأنامل لبنانية: فساتين سهرة كم طويل تناسب المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:41 صباحاً - لطالما أبدع مصممو الأزياء اللبنانيون بتصميم أزياء غاية في الفخامة، وبالطبع الكثير منها يلبي أذواق الصبايا المحجبات، لا سيما فساتين السهرة ذات الكم الطويل، لاطلالة تجمع بين اللمسة الشرقية والطابع العالمي العصري.

ولاطلالة مميزة بأنامل لبنانية، اخترنا لكِ في "الخليج 365.نت"، مجموعة فساتين سهرة بأكمام طويلة تناسب المحجبات، وإليكِ نظرة تفصيلية أكثر...





فستان أنيق أبيض من الساتان من نيكولا جبران





هذا التصميم المميز من مصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران، سوف يمنحكِ لمسة ملائكية مع الأكمام الواسعة المنفوشة، مميز لمناسبة كبيرة، مع حجاب باللون الأبيض لاطلالة محايدة، أما الكلتش فاختاريه ملونًا، لا سيما بدرجة الأحمر الكلاسيكي الجريء.





الفستان مع البليزر بلمسة غير تقليدية من رامي قاضي





اعتمد رامي قاضي في هذا اللوك لمسات أنيقة بلمسة غربية، باختيار البليزر الفضي مع الفستان الأحمر المنفوش، للصبيّة الجريئة التي تحب تجربة كل ما هو جديد في عالم الموضة.



كما أنّ الفستان مناسب للصبايا في موسم هذا الشتاء، لاطلالة دافئة كلها أناقة.







فستان أسود مطرز بالدانتيل من إيلي صعب



لقد لفتنا هذا الموديل الذي يجمع بين اللمسات الشرقية والغربية من إيلي صعب، مثالي للصبايا المحجبات، فقد تعتمدين معه بطانة، لتحصلي على اللوك المحتشم، ونسقي معه حجابًا أبيض لاطلالة مونوكروم، أو اختاري الأحمر للمسة أكثر جرأة.





الفساتين الميدي الطويلة مع حزام الخصر من ريم عكرا



لطالما اشتهرت مصممة الأزياء اللبنانية ريم عكرا بأسلوبها الأنثوي الذي يعكس جمال وأنوثة المرأة في أزيائها، مع لمسات من الحرية للمرأة العصرية.

وقد يعبّر هذا الفستان الأبيض الطويل عن اطلالتكِ الكلاسيكية وذوقكِ المترف، بخاصة مع حزام الخصر الذهبي، ويمكن معه أن تنسقي حجابًا ذهبيًّا أو أوف وايت كريمي، ليتماشى مع حزام الخصر، واختاري الكلتش باللون الذهبي أو الأبيض، أو يجمع بين الاثنين معًا.



بهذا الألبوم إليكِ فساتين سهرة بأكمام طويلة للمحجبات بأنامل لبنانية.

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