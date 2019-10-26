قدم الشيف الشربيني طريقة عمل دبابيس دجاج مشوية بالخضار المشكل، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الأطباق المصرية التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير عمل دبابيس دجاج مشوي بالخضار المشكل دبابيس دجاج بابريكا زعتر مجفف ثوم عصير ليمون زيت ذرة بروكلي Advertisements بارميزان بطاطس قاورما ملح طريقة عمل دبابيس دجاج مشوية بالخضار المشكل تفتح الدبابيس وتوضع في الزيت على النار. تخلط البابريكا وعصير الليمون والزعتر والثوم المفروم وتوضع على الدبابيس وتقلب دقيقتين. يرفع الدجاج من على النار وتوضع البطاطس المسلوقة مكان الدجاج وتقلب دقيقتين ثم توضع في القالب مع الدبابيس ورشة زيت وتدخل الفرن لمدة 30 دقيقة. يوضع الخضار المشوي معها في طبق التقديم ورشة بارميزان مبشورة وتقدم.

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