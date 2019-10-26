طريقة عمل صينية سمك بالبطاطس

السمك والمأكولات البحرية من الأكلات الشتوية التي تضيف الدفء، وبالتزامن مع برودة الطقس، يمكنك تحضير صينية السمك بالبطاطس السكندرية الشهيرة. المكونات سمك بوري بطاطس بصل كرفس كزبرة خضراء طماطم ثوم فلفل ليمون زيت Advertisements كمون ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة) طريقة التحضير يقطع البطاطس حلقات ويقلى في زيت ساخن. يفرم الكرفس ووالكزبرة والثوم والطماطم. يضاف للخليط السابق الفلفل الحار والليمون والخل والكمون والملح والفلفل. يتبل السمك بالخليط السابق. يحمر السمك في طاسة بها زيت ساخن من الجهتين. تتبل البطاطس المقلية بالخليط المفروم وتوضع في طاجن أو صينية الفرن. يرص السمك على البطاطس وتصب باقي الخلطة. يدخل الطاجن فرن ساخن حتى ينضج تماما ثم يقدم.

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