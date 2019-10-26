أعراض الانسداد الرئوي المزمن.. الأسباب والعلاج

مرض الانسداد الرئوي المزمن، هو مجموعة من أمراض الرئة التقدمية. الأكثر شيوعا هي انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن.

انتفاخ الرئة يدمر الأكياس الهوائية ببطء في الرئتين، ما يتداخل مع تدفق الهواء الخارجي. ويسبب التهاب الشعب الهوائية وتضييق في الشعب الهوائية، ما يسمح للمخاط بالتراكم، بحسب موقع "هيلث لاين".

أعراض الانسداد الرئوي المزمن

قد تشعر بصفير وضيق في الصدر أو زيادة في إنتاج البلغم. يعاني بعض الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن من تفاقم حاد للمرض، وهو ما يؤدي إلى ظهور أعراض حادة.

في البداية، يمكن أن تكون أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن خفيفة.

الأعراض المبكرة تشمل:

ضيق في التنفس من حين لآخر خاصة بعد التمرين.

سعال خفيف ولكن متكرر.

تحتاج إلى تطهير حلقك في كثير من الأحيان، وخاصة أول شيء في الصباح.

قد تبدأ في إجراء تغييرات طفيفة، مثل تجنب السلالم وتخطي الأنشطة البدنية.

يمكن أن تزداد الأعراض سوءًا ومن الصعب تجاهلها. عندما تصبح الرئتان أكثر تضرراً، قد تواجه:

ضيق في التنفس، حتى بعد ممارسة تمارين خفيفة مثل الصعود على السلالم.

الصفير، وهو نوع من التنفس الصاخب العالي النبرة، خاصة أثناء الزفير.

ضيق الصدر.

السعال المزمن، مع أو بدون مخاط.

تحتاج إلى إزالة المخاط من رئتيك كل يوم.

نزلات البرد المتكررة أو الأنفلونزا أو التهابات الجهاز التنفسي الأخرى.

نقص الطاقة.

في المراحل اللاحقة من مرض الانسداد الرئوي المزمن، قد تشمل الأعراض أيضًا:

إعياء.

تورم القدمين والكاحلين أو الساقين.

فقدان الوزن.

هناك حاجة إلى رعاية طبية فورية إذا:

لديك أظافر أو شفاه مزرق أو رمادية، حيث يشير ذلك إلى انخفاض مستويات الأكسجين في دمك.

لديك مشكلة في التقاط أنفاسك أو لا تستطيع التحدث.

تشعر بالارتباك أو التشويش أو الإغماء.

قلبك يدق بسرعة.

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من المحتمل أن تكون الأعراض أسوأ بكثير إذا كنت تدخن حاليًا أو تتعرض بانتظام للتدخين غير المباشر.

أسباب الانسداد الرئوي المزمن

أكبر سبب لمرض الانسداد الرئوي المزمن هو تدخين السجائر. حوالي 90 في المئة من الأشخاص الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن هم من المدخنين أو المدخنين السابقين.

بين المدخنين منذ فترة طويلة، 20 إلى 30 في المئة يصابون بمرض الانسداد الرئوي المزمن. كثيرون آخرون يصابون بأمراض الرئة أو يقللون من وظائف الرئة.

معظم المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن يبلغون من العمر 40 عامًا على الأقل ولديهم تاريخ من التدخين على الأقل.

كلما طالت مدة تدخين منتجات التبغ، زاد خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

بالإضافة إلى دخان السجائر، يمكن أن يسبب دخان السيجار ودخان الأنابيب (الشيشة) والدخان غير المباشر مرض الانسداد الرئوي المزمن.

يكون خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن أكبر إذا كنت تعاني من الربو والدخان.

يمكنك أيضًا تطوير مرض الانسداد الرئوي المزمن (CDD) إذا تعرضت للمواد الكيميائية والأبخرة في مكان العمل.

التعرض الطويل الأجل لتلوث الهواء واستنشاق الغبار يمكن أن يسبب مرض الانسداد الرئوي المزمن.

في البلدان النامية، إلى جانب دخان التبغ، غالبًا ما تكون المنازل غير جيدة التهوية، ما يضطر الأسر إلى استنشاق أبخرة من حرق الوقود المستخدم في الطهي والتدفئة.

قد يكون هناك استعداد وراثي لتطوير مرض الانسداد الرئوي المزمن. ما يصل إلى 5 بالمائة يقدر أن مصدر الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن يعانون من نقص في بروتين يسمى alpha-1-antitrypsin. هذا النقص يسبب تدهور الرئتين ويمكن أن يؤثر أيضًا على الكبد. قد يكون هناك عوامل وراثية أخرى مرتبطة بالمرض أيضًا.

علاج الانسداد الرئوي المزمن

يمكن أن يخفف العلاج من الأعراض ويمنع المضاعفات ويبطئ بشكل عام من تقدم المرض قد يشمل فريق الرعاية الصحية الخاص بك أخصائي الرئة (أخصائي أمراض الرئة) وأخصائيي العلاج الطبيعي والجهاز التنفسي.

الدواء

موسعات الشعب الهوائية هي أدوية تساعد على استرخاء عضلات الشعب الهوائية، وتوسيع الشعب الهوائية بحيث يمكنك التنفس بشكل أسهل. وعادة ما يتم أخذهم من خلال جهاز الاستنشاق أو البخاخات. يمكن إضافة الجلوكورتيكوستيرويدات للحد من الالتهابات في الشعب الهوائية.

لتقليل خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الأخرى، اسأل طبيبك عما إذا كان يجب عليك الحصول على لقاح الأنفلونزا السنوي، واللقاح ضد المكورات الرئوية، وكزاز معززة يتضمن الحماية من السعال الديكي (السعال الديكي).

العلاج بالأوكسجين

إذا كان مستوى الأكسجين في الدم لديك منخفضًا للغاية، يمكنك تلقي الأكسجين الإضافي من خلال قناع أو قنية الأنف لمساعدتك على التنفس بشكل أفضل.

الجراحة

الجراحة مخصصة لمرض الانسداد الرئوي المزمن الحاد أو عندما تفشل العلاجات الأخرى، وهذا هو الأرجح عندما يكون لديك شكل من أشكال انتفاخ الرئة الحاد.

زرع الرئة هو خيار في بعض الحالات.

تغيير نمط الحياة

قد تساعد بعض التغييرات في نمط الحياة أيضًا على تخفيف الأعراض أو توفير الراحة.

إذا كنت تدخن، أقلع. يمكن أن يوصي طبيبك بالمنتجات المناسبة أو خدمات الدعم.

كلما كان ذلك ممكنًا، تجنب التدخين السلبي والأبخرة الكيميائية.

احصل على التغذية التي يحتاجها جسمك.

اعمل مع طبيبك أو اختصاصي التغذية لإنشاء خطة صحية للأكل.

تحدث إلى طبيبك حول مقدار التمرين الآمن بالنسبة لك.