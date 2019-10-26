دائما ما تبحث السيدات عن أطباق في فصل الشتاء تساعد الحماية من الأنفلونزا أو تساعد في علاجها وهي التي تحتوي على حمضيات كالليمون والبرتقال، ولذلك تعتبر فطيرة الليمون هي الحل الأمثل لذلك. وتقدم "هُن" طريقة عمل فطيرة الليمون للشيف نرمين هنو. مقادير فطيرة الليمون للقاعدة نصف كوب جوز هند نصف كوب زبدة مذابة للحشوة 2 كوب حليب مكثف محلى ثلاثة أرباع كوب عصير ليمون Advertisements 6 صفار بيض طريقة تحضير فطيرة الليمون القاعدة يسخن الفرن على درجة 150 تخلط جميع المكونات القاعدة معا، ثم تفرد في الصينية توضع الحشوة على طبقة البسكويت يخبز في الفرن حوالي ½ ساعة تترك لتبرد تماما، وتقدم الحشوة تخلط جميع المكونات معا

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