كيف تنسيقي أحدث صيحات الجواكت مع إطلالتك الشتوية؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

لا تجعلي مناخ الشتاء المُفعم بالأمطار والعواصف يفسد إطلالتك، واعتمدي "الجواكت" والمعاطف الشتوية في مختلف إطلالاتك.

لذا نقدم لكِ خلال النقاط التالية أفكار بسيطة لتنسيق تلك القطعة الشتوية التي قد لا تستغني عنها هذا الموسم في أزيائك اليومية لتبدو بمظهر أنيق ودافئ، وفقًا لما ذكر موقع "express".

- الجواكت المنتفخة pump:

تعتبر الجواكيت المنفوخة أو الـ pump من أبرز الصيحات الكاجول التي ظهرت مؤخرا ومستمرة معنا لهذا الموسم، يمكنكِ أن تنسقيه مع سكارف، ويمكنكِ أن ترتدي تيشرت سادة دون أي نقوش أو تطريزات أسفل الجاكيت، أو أن ترتدي الجاكيت المنفوخ مع فستان قطني أو تنورة slim.

ولإطلالة حيوية ارتدي السروال الجينز وحذاءً رياضيًا، وضيفي لمسة من الجاذبية والعصرية عن طريق ترك الجاكيت مفتوحا بدل من إغلاقه.

- المعطف الطويل:

يمكنك تنسيق المعطف الصوف مع حزام جلد عريض أو متوسط، لإضافة لمسة أنثوية، خاصة أنه يظهر حجم الخصر ويجعلكِ تبدين أكثر رشاقة.

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ويفضل أن تختاريه بالألوان القوية والصريحة مثل الأحمر والأصفر والبرتقالي؛ لأنها الألوان الرائجة لهذا الموسم، كما يمكنك تنسيقه كقطعة فوقية مع جينز أو تنورة بسيطة لتجنب الظهور بشكل مبالغة.

- الجواكت الجينز:

يمكنك ارتداء الجاكيت الجينز بطرق مختلفة ومميزة للغاية، فهو يناسب الأوقات النهارية والليلية، إذ يمكنك ارتدائه مع الفساتين القصيرة والبنطلون الجينز وأيضا التنورة البليسيه، والفساتين الـSlim الشتوية الطويلة، ويتناغم الجينز مع الألوان المحايدة مثل الأبيض والأسود بجانب الأحمر، كما يبدو أنيق مع القطع المخططة.

ويمكنك أيضا الاعتماد على الجاكيت الجينز ذات قصة طويلة والمطرز مع بنطلون ملون بدرجات الباستيل، أو الأسود.

- جاكت الفرو:

وإذا رغبتِ في ارتداء جاكيت من الفرو، ابتعدي عن ذو القصة الطويلة بل اختاري تلك التي تكون ذات فراء ناعم وقصير، فهي تمنحك اطلالة أنيقة و مميزة، يناسب الجاكت الفرو المناسبات الليلية لذا اعتمدي عليه مع بنطلون سادة Slim أو تنورة ماكسي من الجلد وحذاء ذو الكعب العالي.

- جاكت الجلد:

ارتدي جاكيت الجلد مع سروال جينز ضيق skinny أو boyfriend أو أي جينز آخر مع تيشرت بسيط ويفضل أن يكون باللون الأبيض، وأكملي إطلالتك بحذاء Half Boot، ولإطلالة مفعمة بالأنوثة نسّقي الجاكيت الجلد مع فساتين من أقمشة سادة.