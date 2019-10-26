طريقة عمل ماك أند تشيز

يتزامن اليوم، 25 أكتوبر، مع اليوم العالمي للباستا، لذلك يقدم لكِ موقع "هن" طريقة تحضير الباستا بالجبن الشهيرة عالميًا باسم "ماك آند تشيز"، فهي سهلة وسريعة التحضير كما أنها شهية للغاية. مقادير ماك آند تشيز مكرونة. زيت زيتون. مشروم فريش. جبنة شيدر صفراء مبشورة. جبنة شيدر برتقالى مبشورة. لبن. ملعقة كبيرة دقيق. Advertisements قرفة. جوزة الطيب. ريحان فريش. ملح حسب الرغبة. فلفل أسود. طريقة تحضير ماك آند تشيز شوحي المشروم مع زيت الزيتون لمدة 30 ثانية، ثم ضيفى الدقيق. ضيفى ملح وفلفل وقرفة و جوزة الطيب، ثم ضيفى اللبن، وقلبى جيدا حتى يذوب الدقيق تماما. ضيفى الجبن المبشورة، وقلبى حتى يصبح القوام متوسط، ثم ضيفى الريحان. ضيفى المكرونة المسلوقة الى الصوص، وقدميها ساخنة.

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