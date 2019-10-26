جينز وكيرلي.. أحلام تفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة

شاركت الفنانة الإماراتية، أحلام، متابعيها بأحدث جلسات تصويرها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت "أحلام" بقوام ممشوق، مرتدية "جمبسوت" جينز من ماركة "ديور" مع حذاء مفتوح بكعب عالٍ باللون الفوشيا الفسفوري.

كما اعتمدت الفنانة على الشعر الأسود الغجري "الكيرلي" بتوقيع "رينا"، مع مكياج صارخ لمصفف الشعر محمد حداد.

وعلقت الفنانة، مشيرة لحلقتها القادمة، ببرنامج المواهب "thevoice"، قائلة: "من تتوقعون أني سأختار من الأصوات اللي اخترتها في مرحله البلايند؟ انتظروني غدا".

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وتفاعل العديد من المتابعين مع إطلالة الفنانة، التي تخطت الـ 57 ألف تسجيل إعجاب، مشيدين برشاقتها وإطلالتها.

أحلام تقدم التعازي في زوجة عمها

وكانت الفنانة قدمت التعازي في زوجة عمها، الأسبوع الماضي، عقب حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتبت أحلام: "بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى عمو روضة بنت سالم بن حايز المحيربي حرمت عمي احمد بن الشيخ هزيم الشامسي اللهم اغفر لها وارحمها وابدلها دارا خير من دارها وأهلا خير من أهلها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة يارب".

يذكر إن أحلام هي عضو لجنة تحكيم برنامج المواهب الغنائية "thevoice"، ويشاركها كل من الفنان راغب علامة، محمد حماقي، والفنانة سميرة سعيد.