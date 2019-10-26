الامارات | أستراليا تستجيب لآمال شعب «أنانجو».. وتغلق «أولورو»

شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تستجيب لآمال شعب «أنانجو».. وتغلق «أولورو» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت السلطات جبل «أولورو» الأسترالي المشهور بشكل دائم أمام عمليات التسلق، بعد أن صعد مئات الأشخاص قمة الجبل المكون من صخور حمراء شديدة الانحدار، قبل يوم من سريان حظر على تسلق الجبل.
وقالت سلطات المتنزه الذي يقع فيه الجبل: «توقفت عملية التسلق، لا يُسمح لأحد بالتسلق من الآن».
وكانت سلطات المتنزه قد أعلنت عن حظر على تسلق الزائرين الجبل الصخري، منذ 26 أكتوبر الجاري، تلبية لآمال شعب «أنانجو»، وهم من السكان الأصليين في أستراليا، الذين يقدسون الموقع كمكان له أهمية روحية. ونشرت سلطات المتنزه حراساً إضافيين، بالإضافة إلى الشرطة في اليوم الأخير قبل سريان الحظر، وستواصل تسيير الدوريات، وفرض غرامات كبيرة ضد أي شخص يضبط وهو يتسلق.
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