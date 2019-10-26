الامارات | ثقافة وتراث وترفيه في مهرجان غافة

شكرا لقرائتكم خبر عن ثقافة وتراث وترفيه في مهرجان غافة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أول من أمس، فعاليات مهرجان غافة الثقافي 2019، الذي تنظمه وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في رأس الخيمة، بمشاركة عدد من الجهات الاتحادية والحكومية والخاصة.

ويضم المهرجان، الذي افتتحه الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك رئيس هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، في منطقة ميناء العرب السياحية برأس الخيمة، مجموعة من الفعاليات الثقافية والتراثية والترفيهية والأفلام القصيرة، بهدف توفير منصة ثقافية للمبدعين والموهوبين في مختلف المجالات لإبراز أعمالهم الفنية، وإيصال رسالتهم لمختلف شرائح المجتمع، ودعم القطاع الثقافي. وقالت مدير مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في رأس الخيمة، موزة المسافري، إن «(المهرجان) يأتي في إطار مبادرات الوزارة في عام التسامح، الذي يحمل أسمى القيم التي عمل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على ترسيخها في نفوس أبناء الإمارات». وأضافت أن «تسمية المهرجان بـ(غافة)، جاءت ارتباطاً بشعار هذا العام، لما لهذه الشجرة من أهمية كبيرة، إذ إن الإمارات والغافة لا تنفصلان بعدما أضحت في شموخها رمزاً وطنياً، لما لها من ارتباط وثيق بحياة الآباء والأجداد». وأشارت إلى أن المهرجان فرصة لالتقاء المبدعين المشاركين، الذين سعوا إلى إبراز مفهوم التسامح، ودعم البرامج والفعاليات الثقافية والتراثية في رأس الخيمة، التي توجت، أخيراً، بلقب عاصمة السياحة الخليجية؛ بفضل ما تمتلكه من مقومات تؤهلها لتكون مقصداً سياحياً وترفيهياً وثقافياً.

كما افتتح الشيخ أحمد بن صقر القاسمي معرض الفنون، الذي يضم أعمالاً تعبر عن قيم التسامح في الإمارات، وتعكس ثقافة السلام والمحبة والتعايش بين مختلف الثقافات في الدولة.