الامارات | فعاليات «تنمية المجتمع» تعزّز التوعية في «أكتوبر الوردي»

شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات «تنمية المجتمع» تعزّز التوعية في «أكتوبر الوردي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت وزارة تنمية المجتمع سلسلة من الفعاليات التثقيفية في ديوانيها بأبوظبي ودبي، ومراكز التنمية الاجتماعية التابعة لها، استهدفت موظفي الوزارة ومتعامليها، وفئات محددة من المجتمع. وشملت الفعاليات معرضاً صحياً تثقيفياً للتوعية بسرطان الثدي، تحت شعار «أكتوبر الوردي»، بمشاركة 31 عارضاً من مختلف القطاعات، قدّموا خدمات توعية وتثقيف، وفحوصاً مجانية لعشرات الموظفين والموظفات والزوار من متعاملي الوزارة، تحت مظلة تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتحفيز لاتباع أنماط حياة صحيّة، من خلال سلسلة من الفحوص المجانية.

أُقيم المعرض في ديوان الوزارة بدبي، وشهد إقبالاً من الموظفين والمتعاملين الذين استفادوا من خدمات صحية وتوعوية متنوعة، تضمّنت فحوصاً واستشارات مجانية، وعيادة متنقلة، وعروضاً وخصومات وقسائم، وسحوبات على جوائز. وتضمنت فعاليات احتفال مراكز التنمية الاجتماعية بـ«أكتوبر الوردي» ورشة توعوية نظمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع في مركز التنمية الاجتماعية بعجمان، وأخرى تثقيفية من مستشفى أم القيوين، استضافها مركز التنمية الاجتماعية بالإمارة، إضافة إلى ورشة توعوية من مركز كلباء الصحي في مركز التنمية الاجتماعية بكلباء. ونظم مركز الفجيرة للتنمية الاجتماعية فعاليات متنوعة للتوعية بسرطان الثدي على كورنيش الفجيرة، بالتعاون مع «الهلال الأحمر»، علاوة على ورشة توعية لمركز دبا الحصن الصحي، فيما وفّر مركز خورفكان للتنمية الاجتماعية فحوصاً مجانية بالتعاون مع مستشفى خورفكان.

ويأتي احتفال الوزارة ومراكز التنمية الاجتماعية التابعة لها على مستوى الدولة، بشهر أكتوبر الوردي في إطار جهود التوعية المستدامة التي تتبناها الوزارة، دعماً للأسرة والمرأة خصوصاً، وسعياً لتحقيق الرؤية التنموية المتكاملة والشراكة المجتمعية الهادفة، تجسيداً لواقع «أسرة متماسكة.. مجتمع متلاحم».