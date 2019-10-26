الامارات | 5 فوائد صحية للضحك

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد صحية للضحك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التخلص من الإجهاد اليومي الذي يسببه نسق الحياة السريع، وخفض مستوى ضغط الدم، وتقوية جهاز المناعة وتخفيف الآلام المزمنة، والطاقة الإيجابية، أهداف تبدو للبعض أحلاماً بعيدة المنال، صعبة التحقق، لكن هذا ليس صحيحاً بالمرة، لأن بعض العلاج متوقف على آثار ونتائج خيالية لتقنية يومية بسيطة قد نجهل فوائدها العظيمة ونتائجها المبهرة على صحتنا النفسية والجسدية.. إنها تقنية السعادة، و«فن الضحك». ولذلك ينصح الأطباء بالضحك يومياً بين 10 و15 دقيقة يومياً للتمتع بصحة جيدة، وذلك لأننا عندما نضحك، نقوم بتدليك حقيقي لأجسامنا ومن ثم نحفز أعضاءنا، ونمد أجسامنا بالفوائد التالية التي نستعرضها تباعاً:

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