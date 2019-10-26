الامارات | سرقة ماسة قيمتها 1.8 مليون دولار من معرض

شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة ماسة قيمتها 1.8 مليون دولار من معرض والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبحث الشرطة اليابانية عن ماسة يبلغ وزنها 50 قيراطاً وقيمتها 1.8 مليون دولار سرقت من معرض للمجوهرات في يوكوهاما.
وقال ناطق باسم الشرطة، إنّ «قيمة الماسة المسروقة تقدّر بنحو 200 مليون ين، ونعتقد أنها أخذت من الواجهة التي كانت معروضة فيها».
وجرى تقديم هذه القطعة النادرة خلال معرض تجاري في مركز «باسيفيكو» للمعارض في يوكوهاما، إحدى ضواحي طوكيو.
ووفقاً لمحطة «ان إتش كيه» العامة، تنبّه موظف لسرقة الماسة في وقت متأخر من الليل أول من أمس، كما أنه لاحظ أن الواجهة التي كانت معروضة فيها قطعة المجوهرات لم تكن مقفلة.
ويبدو أن الماسة التي تملكها شركة يابانية هي القطعة الوحيدة المسروقة من المعرض الذي لم يُصدر تعليقاً على السرقة.
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