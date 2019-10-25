تنتظرك أحداث مميزة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مميز تحت تاثير الكواكب مجتمعة في برج العقرب الصديق اسبوع فعال نشيط يدفعك الى المزيد من العطاء والمفاوضات والاتصالات والمباحثات مع وجود القمر في الميزان الصديق يومي السبت والاحد يلمع نجمك بقوة وتسحر الناس بجاذبيتك وفصاحتك وحماستك وافكارك الخلاّقة فانت مبدع ومهما كان حقل اختصاصك فتلاقي افضل الحلول لأصعب المشاكل بسرعة وذكاء تتابع الحظوظ مع انتقال القمر الجديد الى برج العقرب الصديق يومي الاثنين والثلاثاء الذي يشجعك على الانفتاح وتبادل الخبرات قد تقوم برحلة او تبدأ حملة ترويج كما يحمل معه اخبار سارة ابتسامة سعادة افراح دعم اعمال مريحة ومربحة نفسية حلوة احتفالات تفاعل مساعدات تعاطف سفر نوعية وقت جيدة تساعدك كي تنطلق في ولادة مشروع جديد وصفحة جديدة وفرص جيّدة تساهم في حسم الأمور لصالحك حيث يكون لك حصة في الارباح ومكافأة لجهود سابقة او مالية. لكن سوف تتراجع حماستك ويكون بانتظارك مشاعر وانفعالات قوية ومواجهة مربكة بين الاربعاء والجمعة تحت تاثير القمر والزهرة في القوس المواجه لبرجك اي في اعلى نقطة بالدائرة الفلكية كأنك تحت الاضواء مسؤوليات كبيرة ونوع من رهان على الوقت تركض والوقت يركض معاملات اهتمامات قانونية وادارية امتحانات دراسية او جامعية بوليصات تأمين انها فترة فارغة من الطاقة والحظ .صحيح ان الاجواء متقلبة لكن غير سلبية باختصار اسبوع مهم جدا والاكثر نشاطا وحركة وفعالية.

عاطفياً: تجنب الانفعالات ولا توجه الى الشريك كلاما جارحا يتوجب عليك التحكم باعصابك والابتعاد عن المواجهات العشوائية حاول ان تقدم بعض التنازلات او التسويات رغبة منك في تلطيف الاجواء المتشنجة بسبب مواجهة كوكب الحب من القوس الذي يجعلك تميل الى معاملة الحبيب باستخفاف وعدائية للعازب تكون الظروف قاسية على مشاعرك الرقيقة في هذا الاسبوع الصعب الذي يهدد اقوى العلاقات بالتراجع.

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