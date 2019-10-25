تنتظرك أمور مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم تكون على موعد مع الحظ النجاح والتألق حان الوقت للانطلاق فإذا كنت ترغب ببدء عمل جديد او إدخال تغيير او تعديل على روتينك اليومي فهذا هو الوقت الانسب مع وجود القمر في الميزان الهوائي الصديق يومي السبت والاحد الذي يتجانس معك ويتوافق معك ويدعمك ويعطيك طاقة وحظوظ ومعنويات وارباح وفرص متنوعة لتحسين الجوّ العام وتلطيفه ويجعلك تخطط للمرحلة الجديدة وتحدد الاولويات لتحلّق عاليًا في حقل اختصاصك تتلقى هدية او تقدم على استثمار مهم تتبدل التاثيرات الفلكية مع انتقال القمر الجديد الى العقرب لينضم الى الشمس وعطارد المتراجع ايضا في العقرب ما يجعل الفترة بين الاثنين والثلاثاء مثقلة بالأعباء والمزاجية والانزعاج والضغوط والقلق والامور الضاغطة والمتطلبة امتحانات وواجبات طول بالك لا تضخم الامور ودع الاحداث تمر مرور الكرام وكن جاهزا مهنياً دراسيا تجنبا للمفاجآت إن أي خطأ يجرّ عليك سلسلة من المواقف المربكة وحاول ان لا تأخذ قرارات حاسمة كي لا تندم .تتحسن الظروف وترتاح نفسيتك بين الاربعاء والجمعة مع انتقال القمر الى القوس تختفي المعاكسات يقوى نجمك نفسيتك ومعنوياتك وتكون جاهزا للتفاعل مع الاجواء حولك بمرونة انها الفترة الاقوى والانجح والافضل حاول ان تضع كل ثقلك في هذه المرحلة المميزة والمناسبة لتطوير عملك ولتكرار المحاولات كما انك سوف توقع على عقد او تبدأ مرحلة مهمة في حياتك اسبوع جيد اذا كنت حاضراً وجاهزاً.

عاطفياً: ان انتقال كوكب الحب الى برج القوس الصديق يتحدث عن انفراج وارتياح على الصعيد العاطفي والعائلي فتكون انت الرابح الاكبر من التأثيرات الفلكية الرومنسية والدافئة ومن نوعية الحظوظ واللقاءات المشوقة مع الاصدقاء والاهل والاحبة للعازب ستكون على موعد مع الحب والتناغم والمصالحة وحتى الزواج انه من افضل الاسابيع للتعارف والتلاقي.

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