تنتظرك أحداث إيجابية خلال هذا الأسبوع

كيف رح يكون الاسبوع الاخير من الشهر العاشر بالنسبة الى مواليد الجدي

مهنياً: اسبوع جيد نوعا ما لذلك يجب عليك ان تعمل بدقة وحذر وان تنظم وقتك وتختار الوقت الافضل كي تكون مرتاحا وكي تحصل على نتيجة على ذوقك البداية يومي السبت والاحد القمر والمريخ في مواجهة برجك من برج الميزان من اعلى نقطة في الدائرة الفلكية ايام صعبة فلا تنام على حرير وحاول أن تبقى حذراً لانك سوف تواجه خصما وتشتد المنافسة بينكما لا تخالف القانون ان استقرارك المهني على المحك في هذه الايام العصيبة تتحسن الظروف قليلا مع انتقال القمر الجديد الى برج العقرب يومي الاثنين والثلاثاء اي الى موقع فلكي جيد ومناسب منشط مساعد الشمس ايضا من العقرب داعمة ترفع من شأنك ايام تساعدك كي تصل الى نتيجة او مساعدة وتسهيلات كبيرة نوعية الوقت جيدة وفعالة قادرة ان توصلك الى حلول ودعم وتسوية ايام فعالة من ناحية الانتاجية والاستثمار على كافة الاصعدة سواء على صعيد حياتك المهنية الدراسية أو الشخصية والتألق والانتصار في حين أن الحظ يهديك فرصاً استثنائية في العمل وإنجازات واعدة جداً بالرغم من الاجواء الايجابية قد تفضل الابتعاد عن الاضواء بين الاربعاء والجمعة بسبب الكواكب الزهرة والمشتري بالاضافة الى القمر من القوس فتدخل في مرحلة ضعيفة فارغة من الحظ بلبلة التباسات تراجع في المعنوات والنفسية وتعب تستمر الاجواء ضاغطة مدة ثلاثة ايام فتكون الفترة الاضعف زعل وقلق لا تحلم بتحالف قوي مع قضيتك حاول ان تعيد تقييم وضعك دون اتخاذ خطوة متهورة اسبوع لا بأس به كوكب اورانوس يحمل اخبار سارة لمواليد العشرية الاولى.

عاطفياً: اذا شعرت بالغضب والتوتر والانفعال اهدأ قليلا ولا تبخل على العائلة بالعطف والنصائح مهما كانت الظروف قاسية على مشاعرك الحساسة والوضع صعب بسبب انتقال الزهرة في القوس في مواجهة برجك فلا تتذمر من تراجع في العلاقات العائلية والعاطفية وكن حريصا على الاهتمام بالاولاد ومشاعر الشريك للعازب الاجواء فارغة من التفاهم والانسجام استرح ولا تتهور بحسم مصيري في علاقتك مع الحبيب.

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