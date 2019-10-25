تنتظرك أحداث مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم جدا اسبوع ولا اجمل اخبار واحداث وافراح وارتياح وحظ وربح بانتظارك مع انتقال كوكب الشهرة والمال والحب والصداقات والاجتماعيات الى برجك الذي يساعدك ويعطيك المزيد من التطورات المفرحة ونوع من نقلة نوعية وتغيير كبير كذلك سوف تكون بداية الاسبوع ممتازة تحت تاثير القمر من الميزان يومي السبت والاحد ما يجعلك تملك طاقة كبيرة تدفعك لانجاز اصعب المهام بشكل واضح قد تحقق ارباحا غير متوقعة وقد تتفاجأ بالنتائج الايجابية لكن عليك التنبه والحذر من يومي الاثنين والثلاثاء تحت تاثير القمر الجديد الشمس وتراجع عطارد من العقرب ايام غير مناسبة راكدة باهتة لا يوجد حركة او فعالية بالعمل ايام تتحداك فتخوض حروباً وتذهب من موقع الى آخر فتعرف خلافات واتفاقات ونزاعات، حاول ان تستريح بعيدا من الفوضى ولا تتوقع اي تقدم تخف الضغوط وتتحسن الامور وتتغيير الظروف مئة بالمئة لصالحك مع انتقال القمر الى برجك بين الاربعاء والجمعة ما يعني المزيد من الانفتاح والثقة بالنفس تعاطف وتواصل مع الاخرين قد تحصل على أرباح غير متوّقعة وتتلقى دعوة لمناقشة مشروع مهم تساعدك الظروف على التقدم وعلى أخذ المبادرة والسير قدماً نحو الافضل حيث تتقدّم بعزم لتكلّل جهودك بالنجاح وتكون الحظوظ قوية والانطلاقة حاسمة تحمل فرص مصالحة وارتباط وغرام ونجاح فلا احد يستطيع منافستك ما يجعلك مصمم على حسم المسائل العالقة كثف تحركاتك بهدف الانتصار كن مستعدا للنجاح المميز فانت تتمتع بحظوظ كبيرة وفرص واعدة .

عاطفياً: يحتل الحب مرتبة عالية في حياتك فتصبح العلاقات متينة وتفرح لتجاوب الشريك معك مع وجود كوكب الزهرة في برجك الى جانب المشتري ما يجعلك تنعم بطوالع فلكية شخصية اجتماعية عائلية وعاطفية مناسبة جداً تسمح لك بمباشرة علاقات وصداقات جديدة، كما تحمل اليك الأحلام والسلام والرّقة في الروابط. للعازب يحمل اليك كوكب الحب الانسجام والمصالحة وتزداد العلاقة الجديدة متانة.

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