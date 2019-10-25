تنتظرك أحداث سعيدة ومهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم جدا وواعد بكل الخير بالرغم من تراجع كوكب عطارد في برجك الا ان الحدث الاهم هو القمر الجديد المكتمل يومي الاثنين والثلاثاء في برجك ما يعني ايام تمشي بطريقة ممتازة لصالحك لكن قد تحتاج الى دعم مالي او معنوي يومي السبت والاحد تحت القمر من الميزان المواجه لبرجك ما يعني اطلاقة اسبوع صعبة مطلوب منك الحذر في قراراتك في خطواتك التي يجب ان تكون مدروسة كي لا تتازم الامور ان الاجواء دقيقة تضطرك الى التعامل مع بعض الجهات الشرسة بذكاء وحنكة كي لا تثير بعض الاعتراضات أو التحفّظات تتتحسن الامور مع انتقال القمر الجديد الى برجك لينضم الى الشمس يومي الاثنين والثلاثاء ايامجيدة تحمل اخبارا سارة وانفراجات وتطورات على ذوقك ايام تحمل كل شيء جديد تسوية جديدة بداية لمشروع جديد تحسم الامور بطريقة صحيح ايام ممتازة مساعدة من اقوى ايام الاسبوع فتبدو في حلّة رائعة ويغمرك الحظ بإرادة صلبة وثقة بالنفس وقدرة على ترجمة الأحلام الى وقائع والمثابرة على متابعة الأهداف والمشاريع كذلك سوف تتهاون معك التأثيرات الفلكية مع انتقال القمر الى القوس بين الاربعاء والجمعة الى البيت الثاني بيت المال فتدخل في مرحلة مالية ميزانية مصاريف طارئة نظم اقساطك وديونك ولا تستخف بالفواتير الصغيرة وحاذر من مصاريف استشفائية كذلك من الممكن انك سوف تسترد اموالك وتلتقط فرصاً ومكاسب وارباح عن طريق البيع او الشراء كما توظّف اموالك في نشاطات متعدّدة ومشاريع جديدة.

عاطفياً: بالرغم من انتقال الزهرة من برجك الا انك لا تزال مطمئن البال تفرح لانفراج وتتقدم خطوات كبيرة فالاسبوع واعد بنجاح ومصالحة ما يجعلك تعيش اجواء ممتازة لتعزيز الروابط وتقريب وجهات النظر قد تشعر بالحنين الى الماضي ولحظاته السعيدة للعازب يحمل اليك كوكب الحب انفراجاوحلولا ومصالحة في هذا الاسبوع الدافئ الذي يقرب المسافات بين القلوب.

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