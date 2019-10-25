تنتظرك أحداث مصيرية خلال هذا الأسبوع

شو حامل معه الاسبوع الاخير من شهر اكتوبر تشرين الاول من احداث

مهنياً: انطلاقة اسبوع مهم وجيد جدا مع وجود القمر في برجك يومي السبت والاحد ايام جيدة ناشطة وواعدة بسبعة ايام ممتازة نوعية الوقت تمشي لصالحك لذلك كثف اعمالك لان الاجواء حريصة وداعمة باستطاعتك حصد الارباح والنجاحات سوف تحقق نجاحًا مهنيًا لا علامات استفهام عليه فتنجز اعمالك بقدرة غريبة وسرعة فائقة فتستحق التهاني والتقدير. كذلك سوف تفرح لانفراج ونجاح يومي الاثنين والثلاثاء مع انتقال القمر الجديد والمكتمل الى برج العقرب الى البيت الثاني بيت المال بيت الامتحانات والنتائج الدراسية والاكاديمية بيت الارباح وبيت الخسائر المالية والمعنوية حاول ان تعيد حساباتك وجردة على اغراضك احتمال ارباح كبيرة ومثمرة تودع شهر وتبدأ شهر جديد بطريقة ايجابية جدا ما يجعلك تتصالح مع الدنيا، بعد ان تهبك ما عندها من افراح ونجاحات وارباح تأتي من طرق متنوّعة انت قوي لديك القدرة على تفصيل وتوضيح الامور وعلى مواجهة كل انواع المنافسات يتابع الحظ لصالحك مع انتقال القمر الى الى القوس بين الاربعاء والجمعة فتقوى نوعية الوقت وتكون مناسبة للمواعيد للدراسة ترتفع المعنويات والثقة بالنفس فتواجه المسائل الصعبة بثقة وباجوبة ممتازة ايام رائعة خصصها للتفاهم مع الاهل والناس قد يتحقق حلم وتتسوّى قضايا عالقة بحيث تقتحم الساحات الأصعب والادق وتتحدى الاحداث بدون خوف اسبوع مميز اسبوع بخمسة نجوم حاول ان تستفيد من نوعية الوقت الجيدة لانهاء الاعمال الصعبة والمتراكمة قبل وصول القمر الى برج الجدي.

عاطفياً: تعزز تاثيرات كوكب الزهرة من برج القوس الصديق التقارب والانسجام والتناغم فتظهر معارف جديدة لطيفة فلا تخف عواطفك الصادقة ان كوكبك الاساسي الزهرة يجلب الحب التسامح والمصالحة لتصبح الاجواء جميلة ودافئة انت ترتاح لأجواء الحنان والمودّة، للعازب, تكثر المناسبات والاحتفالات واللقاءات الاجتماعية لكنك تسعى الى الحرية ولا تريد الزواج او الارتباط.

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