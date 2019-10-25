تنتظرك أمور مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم جدا مع وجود الكواكب والشمس في برج العقرب الصديق البداية مع يومي السبت ومع وجود القمر في برج الميزان اي في البيت الثاني بيت المال والمستحقات والقروض بيت الربح والخسارة بيت المصاريف لا داعي للقلق فالحظ سيخصص لك فرصاً لا تعوض من اهتمامات جيدة تكافأك واخبار ممتازة فتكون الانطلاقة جيدة تعطيك نوع من تحضير ملف مصرفي مسائل مالية بحيث يكون الصعيد الماديّ حافلاً ومنتجًا، ولهذا من الضروري الاهتمام بوضعك كي يكون رصيدك اكبر وارباحك ومكاسبك فتعيش اجواء ناجحة ومزدهرة على الصعيد المهني الاجتماعي، مليئة بالمفاجآت والدعوات والمناسبات والأسفار المفاجئة كذلك سوف وتدخل مرحلة اكثر اشراقا وايجابية حيث يحمل لك القمر الجديد المكتمل من العقرب من البيت الثالث بيت العائلة والمشاورات والمصالحات واتسويات والمفاوضات والدراسات والحماسة والنشاط والقدرة على استيعاب الامور الصعبة بطريقة جيدة تتقدم بقوة ما يجعلك تباشر بما هو أساسي أو مغاير تماماً لتوجهاتك السابقة. تلاقي الدعم والتأييد أو المساعدة ايام مثمرة وفعالة لكن سوف تتبدل الامور كليا مع انتقال القمر الى القوس فتدخل في مرحلة متقلبة من مد وجزر امور عائلية وشخصية وعكة صحية الاولاد الدراسة الاعطال المنزلية عجقة وخفقة ما يجعل تحتار من اين تبدأ حاول ان تركز على الاولويات وابتعد عن المزاجية والتوتر انها فترة فارغة من الحظ فلا تتسرع بقرار وحاذر من خيبات الامل كن اكثر تنظيما وتجنب اثارة العداوات فانت بحاجة الى الدعم والتحالف والاصدقاء.

عاطفياً: حاول ان تحمي عواطفك ومصالحك في هذا الاسبوع الاكثر توترا على الصعيد الشخصي والعاطفي بسبب انتقال الزهرة الى القوس الى مواجهة برجك لذلك لا تتدخل في مسائل لا تعنيك فالظروف متطلبة ومن الخطأ التسرّع في حسم الامور ولا سيّما الحسّاسة منها. للعازب, قد تظهر اختلافات في الرأي مع الحبيب او ظروف مربكة تتطلب التكاتف والتضامن.

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